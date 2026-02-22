So süß feiert Patrick Mahomes den Geburtstag seiner Tochter

Patrick Mahomes (30) und seine Frau Brittany Mahomes haben ihrer Tochter Sterling zum fünften Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Am Freitag ließen die beiden den Peppa Pig Theme Park in Dallas-Fort Worth komplett für die Öffentlichkeit schließen, um der kleinen Sterling eine unvergessliche Party zu ermöglichen. Das Spektakel hielt die Familie auf Instagram fest. Der gesamte Park stand exklusiv der Familie zur Verfügung – ohne Warteschlangen, ohne Menschenmassen. Neben Sterling und ihrem kleinen Bruder Bronze waren nur eine Handvoll enger Freunde und Familienmitglieder dabei, von denen einige extra nach Texas eingeflogen waren. Bevor der Spaß losging, posierte die Familie für ein gemeinsames Foto direkt am Parkeingang.

Anschließend teilten Patrick und Brittany Einblicke in den besonderen Tag auf Social Media. Auf den Clips war zu sehen, wie die Eltern gemeinsam mit Sterling auf Grampy Rabbits Dinosaurier-Abenteuer fuhren, während die Kleine jeden Moment ihres privaten Freizeitpark-Erlebnisses genoss. Der Höhepunkt des Tages war die persönliche Begegnung mit Peppa Wutz selbst, die Sterling eine herzliche Geburtstagsumarmung gab. Auch die Geburtstagstorte war komplett im Peppa-Stil gehalten – mit rosa Glasur und allen Details, die zu der beliebten Vorschulserie passen.

Die Familie verbringt diese Offseason besonders viel Zeit miteinander, während Patrick sich von einer Kreuzbandverletzung erholt. Erst kürzlich hatte die Familie für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie gemeinsam ein Iglu-Projekt in Angriff nahm. Der Freitag stand jedoch ganz im Zeichen von Sterling und wurde zu einem intimen, freudigen Tag voller besonderer Momente. Patrick und Brittany haben 2019 geheiratet und sind stolze Eltern von Sterling, ihrem jüngeren Bruder Bronze und der jüngsten Tochter Golden. Der Sportler, der mit den Kansas City Chiefs bereits mehrere Erfolge feiern konnte, zeigt immer wieder, dass ihm seine Familie über alles geht – und Sterlings fünfter Geburtstag im Peppa-Wutz-Stil war definitiv ein voller Erfolg.

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes mit seiner Familie, Februar 2026

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit ihrer Tochter Sterling, Februar 2026

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Sterling Skye, Patrick "Bronze" Lavon und Golden Raye