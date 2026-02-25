"Harry Potter"-Serie: Daniel Radcliffe warnt vor Vergleichen

Daniel Radcliffe (36) wendet sich mit einem eindringlichen Appell an Harry Potter-Fans weltweit. Der Schauspieler bat die Anhänger der Kultreihe darum, die jungen Darsteller der kommenden TV-Adaption nicht ständig mit ihm, Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) zu vergleichen. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout schlüpfen in der HBO-Serie in die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. "Ich würde es bevorzugen, dass wir keine seltsamen, gespenstischen Phantome im Leben dieser Kinder sind und wir sie einfach ihr Ding machen lassen, weil das eine neue Sache sein wird", erklärte Daniel gegenüber ScreenRant.

Der frühere Hauptdarsteller der acht "Harry Potter"-Filme zeigte sich überzeugt davon, dass Dominic die Rolle sogar besser verkörpern wird als er selbst damals. "Ich bin mir sicher, dass Dominic besser sein wird als ich", betonte Daniel. Er blicke heute mit mehr Nachsicht auf seine eigene Leistung zurück und finde sie weniger peinlich, da er damals noch sehr lange dabei gewesen sei, die Schauspielerei zu lernen. Als das Trio der neuen Kinderstars gecastet worden sei, habe es eine riesige Welle im Internet gegeben, bei der Menschen gesagt hätten, man müsse auf diese Kinder aufpassen. "Aber wenn es allen wirklich ernst damit ist, dann ist eines der Dinge, die man tun kann: Fragt nicht die ganze Zeit nach mir, Emma und Rupert", so sein Appell an die Fans.

Bereits vor seinem aktuellen Appell hatte Daniel den Nachwuchszauberer persönlich kontaktiert. Wie Dominic in der BBC-Sendung "Saturday Mash-Up! Live" erzählte, war er gerade mit dem Zug nach Glasgow unterwegs, als ihm sein Vater einen besonderen Umschlag überreichte. "Ich habe ihn gelesen, und als ich unten ankam, stand da: 'Dan R.' Ich bin fast ausgeflippt, aber ich musste ruhig bleiben. Ich war ja im Zug", berichtete der junge Schauspieler begeistert. Der Brief von Daniel scheint also ein echtes Highlight für Dominic gewesen zu sein.

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

Getty Images Dominic McLaughlin bei der Special Screening von "Grow" in London

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter