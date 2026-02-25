Gewusst? So sah Schauspielerin Anouschka Renzi früher aus

Anouschka Renzi (61) ist aktuell bei Promis unter Palmen zu sehen, doch viele Zuschauer kennen die 61-Jährige vor allem von ihren Auftritten im Dschungelcamp oder bei Kampf der Realitystars. Dabei startete die Schauspielerin ihre Karriere bereits mit 17 Jahren auf einer Berliner Theaterbühne, bevor sie Mitte der Achtziger ihre ersten nennenswerten Rollen vor der Kamera bekam. 1985 war Anouschka in "Das Wunder" auf der Kinoleinwand zu sehen, ein Jahr später feierte sie mit "Das Mord-Menü" ihr TV-Debüt. Damals präsentierte sich die Schauspielerin stets mit einer markanten Kurzhaarfrisur, die zu ihrem Markenzeichen wurde.

In den folgenden Jahren erweiterte Anouschka ihr künstlerisches Spektrum: 1988 wagte sie sogar einen Ausflug in die Musikwelt und veröffentlichte den Synthie-Pop-Song "Robot Love". Ihre Schauspielkarriere führte sie auch ins Ausland – 1994 spielte sie die Hauptrolle in dem französisch-amerikanischen Film "Dark Desires: Anna" sowie in der italienischen Produktion "Due madri per Rocco". In den Neunzigern und frühen 2000er Jahren war die Schauspielerin in zahlreichen namhaften deutschen Produktionen wie Tatort, In aller Freundschaft oder "SOKO Leipzig" zu sehen. 2010 war sie in dem ARD-Zweiteiler "Gier" zu erleben. Zwischenzeitlich, im Jahr 1996, überraschte sie mit einer Typveränderung und zeigte sich mit langen Haaren statt ihrer gewohnten Kurzhaarfrisur.

Trotz ihrer umfangreichen Film- und Fernsehkarriere blieb Anouschka der Theaterbühne, auf der sie ihre ersten Schauspielerfahrungen sammelte, stets treu. 2002 stand sie beispielsweise in dem Stück "Liebe, List und Leidenschaft" auf der Bühne. Nach einem Karrieretief im schauspielerischen Bereich startete sie 2022 ihre Reality-TV-Karriere mit der Teilnahme am "Dschungelcamp", gefolgt von "Kampf der Realitystars" im Jahr 2025. Seit dem 16. Februar ist sie nun bei "Promis unter Palmen" zu sehen, das auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Parallel dazu feiert die Schauspielerin in diesem Sommer ihr Bühnen-Comeback beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen, wo sie in dem Stück "Familie Flint – Einmal Pirat, immer Pirat" mitwirken wird.

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

Imago Anouschka Renzi, Juni 1988

Imago Anouschka Renzi, circa 1996