Nach 3 Jahren: Netflix-Hit "Beef" kehrt mit Staffel 2 zurück

Nach einer langen Wartezeit von drei Jahren kehrt die gefeierte Netflix-Serie "Beef" endlich zurück. Die zweite Staffel, die ab dem 16. April auf der Streaming-Plattform verfügbar sein wird, präsentiert eine völlig neue Geschichte mit neuen Charakteren. Statt einer Fortsetzung wird das Format ähnlich wie bei "Fargo" oder "True Detective" neu interpretiert, wie Variety berichtet. Im Mittelpunkt steht ein junges Paar, gespielt von Charles Melton (35) und Cailee Spaeny (28), das in das turbulente Leben seines streitlustigen Chefs und dessen Ehefrau verwickelt wird. Diese werden von Oscar Isaac (46) und Carey Mulligan (40) verkörpert, und die hitzigen Auseinandersetzungen der beiden spielen sich größtenteils in einem Country Club ab – dem Arbeitsort der Figuren. Erste Fotos liegen dem Magazin vor.

Neben den Hauptdarstellern sind weitere bekannte Namen Teil des Ensembles. So gehören unter anderem William Fichtner, Mikaela Hoover sowie BM zum Cast. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Yuh-Jung Youn übernimmt die Rolle der Chairwoman Park, während der "Parasite"-Star Song Kang-ho als Dr. Kim zu sehen ist. Wie sich der Konflikt zwischen den Charakteren entwickelt und welche dunkel-humorvollen Wendungen auf die Zuschauer warten, bleibt derzeit unter Verschluss. Sicher ist jedoch: Mit nur acht Episoden, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind, wird "Beef" erneut kompakte und intensive Unterhaltung bieten. Showrunner Lee Sung Jin, der bereits an der ersten Staffel beteiligt war, führt die Serie auch dieses Mal an.

Die Rückkehr von "Beef" könnte für viele Fans des 2023 erschienenen Überraschungshits erneut ein Serien-Highlight des Jahres werden. Besonders Charles Melton und Cailee Spaeny, die für ihre bisherigen Leistungen in der Film- und TV-Branche gelobt wurden, dürften die Neugier vieler Zuschauer wecken. Für alle Fans von Oscar Isaac und Carey Mulligan ist diese Staffel zudem eine Gelegenheit, die beiden Stars als Paar in extremen Situationen zu erleben. Die Dreharbeiten fanden größtenteils in einem exklusiven Country Club-Setting statt, das eine noch intensivere Atmosphäre schaffen soll. "Beef" bleibt seinem Mix aus emotionalem Tiefgang, komischem Chaos und bitterbösem Humor treu – und steigert die Spannung mit einer völlig neuen Geschichte und einem frischen Cast.

Getty Images Ali Wong, März 2023

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

Getty Images Cailee Spaeny bei einer Premiere in LA

Getty Images Starschauspieler Oscar Isaac

