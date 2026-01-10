Eric McCormacks Scheidung und seine geheimnisvolle Ex-Frau

Eric McCormack (62) und Janet Leigh Holden sind offiziell geschieden: Nach 26 Jahren Ehe wurde die Trennung im Januar 2026 rechtskräftig. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Janet als Regieassistentin am Set arbeitete und Eric gerade eine frühere Beziehung hinter sich ließ. "Ich traf meine Frau 1994 am Set einer TV-Serie. Sie war die Regieassistentin", sagte Eric 2007 dem Guardian. Er schwärmte von ihrer Bodenständigkeit: "Sie trug Jeans, fuhr einen Pickup-Truck." Erst im Dezember 1994 traten sie bei der Wrap-Party von "Lonesome Dove" öffentlich als Paar auf, wie Eric später auf Instagram verriet: "Das war unsere 'Coming-out'-Party."

Im Familienalltag blieb es ähnlich unprätentiös. In einem Gespräch mit Us Weekly erinnerte sich Eric an einen frechen Kommentar von Finn, als eine "Will & Grace"-Wiederholung lief: "Möchtet ihr euch den ganzen Tag selbst im Fernsehen ansehen? Das ist ja schrecklich!" Der Sohn stand sogar 2006 als Dreijähriger beim letzten Taping hinter der Kamera – ohne zu ahnen, welchen Kultstatus die Serie für viele Fans hatte.

Weder Eric noch Janet kommentierten die Trennung öffentlich, doch nun liegen Details des Scheidungsvergleichs vor, die einen seltenen Einblick in ihr sonst diskretes Privatleben erlauben. Demnach wurde Eric verpflichtet, monatlich 10.000 Dollar Unterhalt an Janet zu zahlen, wie Us Weekly berichtet. Sie erhält zudem ein Haus in Los Angeles, zwei Eigentumswohnungen, vier Autos und einen Wohnwagen. Ebenso steht ihr ein Anteil an Erics Altersvorsorge sowie an den "Will & Grace"-Residuals zu. Eric behält im Gegenzug eine Immobilie in Los Angeles, zwei Vespas und die Rechte an drei Entertainment-Firmen. In den Unterlagen heißt es außerdem, dass beide weiterhin zur finanziellen Unterstützung von Sohn Finn beitragen. Die offizielle Bestätigung schließt ein Verfahren ein, das im November 2023 mit Janets Scheidungsantrag wegen "unüberbrückbarer Differenzen" begonnen hatte und auf das Eric im Folgejahr reagierte.

Getty Images Janet Holden und Eric McCormack, März 2018

Getty Images Eric McCormack, Februar 2025

Getty Images Eric McCormack und Janet Leigh, 2024