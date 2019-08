Wo steckte Demi Lovato (27)? Am Montagabend wurden die MTV Video Music Awards verliehen – und wie in jedem Jahr ließen sich auch diesmal zahlreiche Megastars wie Heidi Klum (46), Miley Cyrus (26) und Shawn Mendes (21) das Musikspektakel nicht entgehen. Nur eine Promi-Lady suchten die Zuschauer vergebens in der Masse: Demi. Nachdem die Sängerin während der Liveshow angedeutet hatte, das Event wegen Taylor Swift (29) geschwänzt zu haben, ist nun der eigentliche Grund bekannt!

Über die wahren Hintergründe von Demis Fernbleiben von der Veranstaltung werden sich ihre Fans sicher freuen: Die "Sorry Not Sorry"-Interpretin veröffentlichte nun ein Instagram-Foto von sich am Set von "Will & Grace". Demi wird an der dritten und finalen Staffel der Sitcom mitwirken und Jenny verkörpern – laut E! News handelt es sich dabei um eine mysteriöse Frau, die plötzlich in das Leben von Hauptcharakter Will tritt.

Noch wenige Stunden zuvor hatte die 27-Jährige diese News spannend angeteast: "Ich kann euch nicht sagen, was ich heute mache (ihr werdet es schon ganz bald erfahren), aber es macht mich total glücklich. Ich habe so viel Spaß und kann nicht aufhören, zu lachen." Wann die erste Episode ausgestrahlt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Instagram / ddlovato Demi Lovato am Set von "Will & Grace"

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Actionpress/ SIPA PRESS Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Freut ihr euch, dass Demi bei "Will & Grace" zu sehen ist? Und wie! Es geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de