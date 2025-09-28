Prinzessin Leonor erlebt historischen Moment in Navarra

Prinzessin Leonor (19) stattete am Freitag gemeinsam mit ihren Eltern, König Felipe (57) und Königin Letizia (53), der spanischen autonomen Gemeinschaft Navarra einen Besuch ab. Für die Thronfolgerin war dies ein bedeutender Moment, da es ihr erster offizieller königlicher Besuch in dieser Region war. Für den wichtigen Termin hatte sich die junge Royal-Dame extra schick gemacht: Sie erschien in einem dunkelblauen Zweireiher mit einer passenden Handtasche. Wie Hello! berichtet, besuchte das Trio den Regierungspalast in Pamplona, wo sie unter anderem eine historische Urkunde betrachteten.

Leonor, die auch als Prinzessin von Girona und Prinzessin von Asturien bekannt ist, gab sich während des zweitägigen Besuchs offen und zugänglich. Einem Fan, der ein Selfie mit ihr machte, verriet sie, dass sie "sehr glücklich" sei. Der Besuch unterstreicht nicht nur die starke Bindung der jungen Prinzessin zu Navarra, sondern fällt auch in eine wegweisende Zeit ihres Lebens: Leonor befindet sich derzeit im letzten Jahr ihrer militärischen Ausbildung, die sie auf ihre künftige Rolle als Kapitänin der spanischen Streitkräfte vorbereitet. Zuvor absolvierte sie bereits eine marinebezogene Ausbildung und verbrachte Zeit an der Militärakademie in Zaragoza.

Dass Leonor in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, erfüllt König Felipe mit sichtbarem Stolz. In einer Rede im Januar würdigte er die militärische Ausbildung, die sowohl er als auch sein Vater durchlaufen haben. Er betonte, wie prägend diese Erfahrungen für das Leben seiner Tochter sein werden. "Es wird Ihr Verständnis für unser Land vertiefen und bleibt ein unverzichtbarer Teil Ihrer Vorbereitung", sagte er laut Hello!. Die starke familiäre Unterstützung ermutigt Leonor, ihre künftigen Aufgaben als Königin mit Disziplin und Engagement anzunehmen – eine Haltung, die sie schon jetzt als vorbildliche Thronfolgerin zeigt.

IMAGO / Europa Press Prinzessin Leonor in Navarra

IMAGO / Europa Press König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Leonor, September 2025

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024