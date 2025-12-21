Prinzessin Leonor meistert ersten Solo-Flug im Kampfjet

Prinzessin Leonor (20) hat an der spanischen Luftwaffenakademie in San Javier einen wichtigen Meilenstein in ihrer militärischen Ausbildung erreicht: Die 20-Jährige absolvierte erfolgreich ihren ersten Alleinflug, bekannt als "la Suelta", in einer Pilatus PC-21, einem modernen Trainingsflugzeug. Der Flug, der am Donnerstag stattfand, wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des spanischen Königshauses mit Fotos dokumentiert. Vor dem Flugeinsatz absolvierte die Prinzessin ein intensives viermonatiges Training, das sowohl praktische als auch theoretische Inhalte umfasste, darunter auch zahlreiche Übungsstunden im Flugsimulator.

Der Solo-Flug markiert einen weiteren Schritt auf dem dreijährigen Weg ihrer militärischen Grundausbildung, die im Juni 2026 enden wird. Leonor durchläuft derzeit die letzte Etappe ihrer Ausbildung bei der Luftwaffe, nachdem sie bereits bei Heer und Marine trainiert hat. Das gesamte Programm erfordert nicht nur viel Disziplin, sondern auch eine herausragende körperliche Fitness. Bereits zuvor hatte die Thronfolgerin bei medizinischen Tests ihre hervorragenden Voraussetzungen unter Beweis gestellt. Ihre Pläne nach Abschluss der Militärausbildung zielen auf ein Studium an einer spanischen Universität ab, mit wahrscheinlichen Schwerpunkten in Jura und Politikwissenschaften. Doch bevor es so weit ist, stehen zunächst die Weihnachtsferien an.

Die beeindruckenden Leistungen während ihrer militärischen Ausbildung unterstreichen den zielstrebigen Charakter der Prinzessin, die in den vergangenen Jahren sowohl ihren offiziellen Pflichten als auch ihrer persönlichen Entwicklung große Bedeutung beigemessen hat. Immer wieder sammelt die vielversprechende Thronfolgerin wertvolle Erfahrungen bei Auftritten an der Seite ihrer Eltern König Felipe (57) und Königin Letizia (53), wie kürzlich bei einem Besuch in Navarra. Abseits ihres königlichen Alltags steht Leonor nicht nur für Disziplin, sondern auch für eine gewisse Bodenständigkeit, die viele an ihr schätzen.

Imago Prinzessin Leonor in San Javier, 19. Dezember 2025

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024

Casa de Su Majestad el Rey Königin Letitzia, Prinzessin Sofía und König Felipe im Mai 2025