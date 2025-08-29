Nach Militär: Prinzessin Leonor wird erstmals Tiara tragen

Prinzessin Leonor (19), Tochter von Spaniens König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), steht vor einem bedeutenden neuen Kapitel in ihrer royalen Laufbahn. Nach Abschluss ihrer militärischen Ausbildung wird die 19-Jährige künftig laut Monarquía Confidencial bei offiziellen Anlässen, die höchste Etikette verlangen, eine Tiara tragen. Diese Entwicklung unterstreicht ihren Übergang in eine aktivere Rolle innerhalb der Monarchie und betont ihre Position als Thronerbin. Eine Quelle teilte mit, dass der Schritt nicht nur symbolisch ist, sondern auch dazu dient, Leonors Präsenz und Verantwortung im öffentlichen Leben weiter zu festigen.

In europäischen Monarchien hat der Einsatz von Tiaras eine lange Tradition. Sie stehen für Eleganz, historische Kontinuität und die symbolische Autorität der Krone. In Spanien gehören diese Kronjuwelen zur sogenannten "Joyero de pasar". Dies ist eine Sammlung von Schmuckstücken, die der Institution Monarchie gehören und von Königinnen und Prinzessinnen bei besonders feierlichen Anlässen getragen werden. Für Leonor könnte nun eines der berühmten Stücke aus diesem Schatz, wie die Tiara der Flor de Lis oder die Tiara der Prussia, ausgewählt werden – beide tief verwurzelt in der Geschichte des spanischen Königshauses.

Leonor tritt damit in die Fußstapfen ihrer Mutter, Königin Letizia, die ebenfalls mit dem Tragen von Tiaras begann, nachdem sie eine zentrale Rolle im öffentlichen und institutionellen Leben einnahm. Für die junge Prinzessin ist dieser Schritt nicht nur eine Frage des Protokolls, sondern trägt dazu bei, ihre Position als künftige Leiterin der Monarchie zu stärken. Dabei bringen die Spanier hohe Erwartungen an Leonor mit: Ihr militärischer Werdegang, ihre akademische Bildung und ihre fortschreitende öffentliche Präsenz sollen sie zu einer würdigen Repräsentantin der nächsten Generation der spanischen Krone machen.

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Leonor, Tochter von König Felipe und Königin Letizia

Getty Images Spanische Königsfamilie, Juni 2024