Musikvideo: Lana Del Rey gibt einen Einblick in ihr Eheleben

Lana Del Rey (40) hat ein neues Musikvideo zu ihrem Song "White Feather Hawk Tail Deer Hunter" veröffentlicht und gewährt darin einen intimen Einblick in ihr Eheleben mit Alligator-Tourguide Jeremy Dufrene. Das gesamte vierminütige Video wurde offenbar in ihrem gemeinsamen Haus in Des Allemands in Louisiana gedreht, das Jeremy 2021 von Grund auf selbst gebaut hat. Die elfmalige Grammy-Nominierte schlüpft in die Rolle der traditionellen Ehefrau und singt dabei: "Ich weiß, du wünschtest, du hättest einen Mann wie ihn, das ist so ein Jammer. Ich liebe meinen Daddy, natürlich sind wir noch zusammen." In dem Video versucht sich Lana am Kochen für ihren Ehemann, obwohl es für sie "seltsam" sei, da sie "absolut schlecht" kochen könne, wie sie singt.

In einer besonders humorvollen Szene kniet die 40-Jährige vor dem Ofen und steckt ihren Kopf und ihre Arme in den Ofen, um ihre fehlenden Kochkünste zu demonstrieren. Das Video endet damit, dass Lana begeistert tanzt, während der "magische" und "absolut wunderbare" Jeremy die Küchenpflichten am Grill übernimmt. Nach Ende des Songs ist der pensionierte US-Marine zu hören, wie er lachend seine schneebedeckte Braut filmt und sie "süß" nennt, worauf sie antwortet: "Danke, Gator, ich liebe dich!" Über Instagram verriet Lana am 7. Februar, dass sie das Video selbst gedreht haben: "Wir haben das Video einfach nur für uns selbst gemacht. Aber trotzdem braucht es Stunden und Stunden des Bearbeitens und Herunterladens und Hochladens und all das."

Die Meinungen über das Lied und das dazugehörige Video gehen im Netz stark auseinander. Viele beschreiben es als sehr mystisch und zugleich etwas unheimlich. Besonders die Schwarz-Weiß-Aufnahmen und das leicht bekleidete Tanzen im Schnee erzeugen eine surreale Stimmung – fast so, als stünde Lana unter Drogen. Dieses stilistische Mittel wirkt dabei bewusst inszeniert und ist typisch für die Sängerin. Im Hintergrund des Songs ist zudem ein deutliches Jazzmotiv zu hören, das an alte Schwarz-Weiß-Filme erinnert – etwa an das Lied "Laura" von Ella Fitzgerald (†79). Das passt auch zu ihrem aktuellen Lebensmittelpunkt in Louisiana, insbesondere zu New Orleans, das als Hochburg der Jazzmusik gilt. Insgesamt wirkt ihr neuer Song psychedelisch, aber zugleich verspielt.

Die Sängerin hat den Song gemeinsam mit Jeremy, ihrem Schwager Jason Pickens und ihrer Schwester Caroline Grant geschrieben, während Jack Antonoff (41) als Co-Produzent mitwirkte. Der Track ist Teil ihres kommenden zehnten Studioalbums und ersten Country-Albums "Stove", das voraussichtlich am 22. Mai erscheinen soll. Lana und Jeremy kennen sich bereits seit 2019, als sie bei einer Tour mit Arthur's Airboat Tours sein Boot steuern durfte. Die beiden heirateten vor 17 Monaten und leben seitdem in dem bescheidenen Haus in Louisiana. In einem Interview mit dem Magazin W im vergangenen August schwärmte die Musikerin von ihrem Ehemann: "Jeremy ist die einflussreichste Person in meinem Leben. Er ist in der Öffentlichkeit ruhig, aber um mich herum redet er die ganze Zeit."

Getty Images Lana Del Rey im Februar 2024

Instagram / honeymoon Jeremy Dufrene und Lana Del Rey

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025