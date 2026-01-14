Tammy Slaton startet ersten Job nach krasser Gewichtsabnahme

Reality-TV-Star Tammy Slaton (39) wagt nach ihrem gewaltigen Gewichtsverlust den nächsten Schritt in ein neues Leben: In der aktuellen Folge von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" (Originaltitel: "1000-lb Sisters") beginnt die 39-Jährige ihren ersten richtigen Job. Tammy startet als freiwillige Helferin im örtlichen Tierheim Vanderburgh Humane Society und spricht von einem ganz besonderen Wendepunkt. "Ein paar Tage zuvor habe ich den Anruf bekommen. Ich bin offiziell als Freiwillige eingestellt", erzählt sie im exklusiven Clip, den das Magazin People veröffentlicht hat. Die neuen Episoden der TLC-Show zeigen, wie Tammy nach ihrer enormen Gewichtsabnahme von rund 500 Pfund (230 Kilogramm) zum ersten Mal in den Arbeitsalltag hineinschnuppert.

Tammy erklärt in der Vorschau, dass sie viele Jahre lang wegen ihres enormen Übergewichts und ihrer gesundheitlichen Probleme gar nicht arbeiten konnte und dieser Schritt für sie deshalb ein großer Meilenstein ist. "Ich bin total aufgeregt. Ich darf ins Tierheim gehen und helfen", sagt sie und beschreibt ihren Mix aus Lampenfieber und Stolz: "Ich bin wirklich nervös, weil es mein erster richtiger Job ist. Ich bin aber auch wirklich glücklich. Ich bin am Erwachsenwerden. Das ist es." Im Clip ist zu sehen, wie Tammy bei ihrem Jobantritt ein grünes "Shelter Squad"-T-Shirt erhält und fortan als Mitarbeiterin zu erkennen ist. "Ich hab jetzt etwas, das meine Familie nicht hat. Einen Ehrenamtlichen-Ausweis!", witzelt die Reality-Darstellerin. Mit einem Augenzwinkern legt sie nach: "Der einzige Ort, an dem sie freiwillig helfen würden, wäre ein Essenswettbewerb", bevor sie laut loslacht.

Ganz unbeschwert ist der Moment für Tammy dennoch nicht. In einem Einspieler spricht sie offen darüber, dass sie sich diesen Neubeginn eigentlich an der Seite ihrer Schwester gewünscht hätte. Zwischen Tammy und Amy Slaton Halterman herrscht seit einem heftigen Streit zum Ende der letzten Staffel Funkstille. Die Distanz ist auch jetzt noch deutlich spürbar. "Mit Tieren zu arbeiten, ist aufregend. Und ich glaube, so etwas könnte Amy in vielerlei Hinsicht helfen", sagt Tammy in die Kameras. "Aber Amy und ich reden immer noch nicht, also ist sie nicht bereit, das mit mir zu erleben." Gleichzeitig erinnert sich die TV-Bekanntheit mit Humor an ein gemeinsames Erlebnis im Zoo Tennessee Safari Park, bei dem Amy 2024 von einem Kamel gebissen wurde: "Ich weiß, dass sie Tiere liebt ... na ja, außer Kamele." Während die Beziehung zu Amy gerade pausiert, bleibt die Hoffnung, dass gemeinsame Erinnerungen und der geteilte Sinn für Familienmomente wieder Brücken schlagen. Für den Moment genießt die Reality-Darstellerin vor allem ihren eigenen Takt – mit Arbeitsschicht, Teamshirt und einem Lächeln, das verrät, wie sehr sie diese neue Routine möchte.

