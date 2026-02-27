Jimmy Fallons Töchter bezaubern im Familienurlaub auf Hawaii

Jimmy Fallon (51) hat auf Instagram einen seltenen Einblick in sein Familienleben gewährt und Fotos von seinem Urlaub mit Ehefrau Nancy Juvonen (58) und den gemeinsamen Töchtern Winnie und Frances auf Hawaii geteilt. Der Moderator postete eine Bilderreihe aus einem Resort auf Maui, auf der die vierköpfige Familie in aufeinander abgestimmten Outfits vor einer Palme posiert. Winnie und Frances trugen passende Blumen-Sommerkleider in Gelb und Orange, weiße Blumenketten um den Hals und Frangipani-Blüten im blonden Haar. Nancy präsentierte sich in einem weißen Kleid mit Sandaletten, ebenfalls geschmückt mit Lei und Blume, während Jimmy ein lockeres rosa Hemd, eine dunkle Hose und Sneakers trug.

"Mahalo, Maui", schrieb der Late-Night-Star unter die Aufnahmen, woraufhin Fans begeistert in den Kommentaren reagierten. "Schau, wie groß deine wunderschönen Mädchen geworden sind!", kommentierte ein Fan, während ein anderer schrieb: "Süßeste Familie. Ich liebe es, wie eine deiner Töchter eine Kopie deiner Frau ist und die andere eine Kopie von dir." Die 12-jährige Winnie und die 11-jährige Frances verbindet laut Jimmy eine besonders enge Bindung. "Sie sind absolute Kumpel", verriet er gegenüber People. "Es gibt ein paar Streitereien, aber das sind Baby-Streitereien. Sie sind automatisch beste Freundinnen, weil sie den ganzen Tag zusammen sind." Winnie helfe ihrer jüngeren Schwester dabei, die Welt zu verstehen. Trotz des Ruhms und der Verbindungen ihrer Eltern legt der Comedian Wert auf Bodenständigkeit. "Ich möchte, dass sie so normal und so wenig verzogen wie möglich sind", erklärte er gegenüber E! News.

Der Moderator der "Tonight Show" ist bekannt dafür, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 spielten Winnie und Frances jedoch eine größere Rolle in seiner Show, als Jimmy von zu Hause aus arbeitete. Frances unterbrach einmal seinen Monolog, um ihm ein Geheimnis ins Ohr zu flüstern, und Winnie verkündete in einer anderen Folge stolz, dass sie einen Zahn verloren hatte. "Ich habe während des Lockdowns wirklich eine Bindung zu meinen Töchtern aufgebaut, weil ich normalerweise nie so lange zu Hause bin", erzählte er People. In seiner Karriere musste Jimmy auch persönliche Herausforderungen meistern. In seinen frühen Zwanzigern hatte der Comedian mit psychischen Problemen zu kämpfen, als er sich stark darauf fixierte, Teil der Show Saturday Night Live zu werden.

