Devin betont: Mimi Gwozdz gab sich nach BiP "extrem Mühe"

Devin Dayan und Mimi Gwozdz (31) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen – zwischen dem Reality-TV-Star und der früheren Bachelor-Kandidatin knisterte es zu Beginn kräftig. Nach einigen Höhen und Tiefen entschieden sich die beiden kurz vor den Dreamdates dazu, das Paradies gemeinsam zu verlassen, um ihrer Verbindung im echten Leben eine Chance zu geben. Wie Devin nun in einem emotionalen Instagram-Beitrag erzählt, telefonierten sie die Wochen danach täglich, trafen sich immer wieder und verbrachten viel Zeit miteinander – bis klar wurde, dass die Gefühle nicht mehr im Gleichschritt liefen. Er möchte jedoch eine Sache klarstellen: "Bevor wieder Leute gegen Mimi schießen: Sie hat sich wirklich extrem Mühe gegeben draußen."

In seinem Beitrag zieht der einstige Bachelorette-Gewinner ein ehrliches Fazit zu der Zeit mit Mimi: "Ihr habt alle gesehen, wie es mir ergangen ist, es war alles andere als einfach, dennoch war es eine unfassbare Zeit." Beide seien sich nach und nach nähergekommen, hätten viele schöne Momente geteilt, aber am Ende "nicht mehr auf demselben Gefühlslevel" gelegen. Deshalb entschieden sie, getrennte Wege zu gehen. "Ich habe Mimi draußen noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und werde auch nie ein schlechtes Wort über Mimi verlieren, und das solltet ihr auch nicht, denkt immer dran: Ihr seht in diesen Sendungen nur einen kleinen Teil von den Menschen", erklärt Devin abschließend.

Bereits beim großen Wiedersehen in der finalen Folge sprachen Mimi und Devin offen über ihr Verhältnis nach den Dreharbeiten. Devin gab zu: "Man kann schon sagen, meine Gefühle waren stärker als bei Mimi. Und dann ist es auseinandergegangen." Trotzdem betonte der Reality-TV-Star, dass sie bis heute "sehr, sehr guten" Kontakt haben. Auf die Frage, ob es noch Chancen auf ein Liebes-Comeback gibt, sagte er: "Wir haben es jetzt mehrfach versucht. Irgendwann sagt einem das Universum vielleicht: Es soll nicht sein."

Instagram / devindayan Mimi Gwozdz und Devin Dayan, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / devindayan Mimi Gwozdz und Devin Dayan

Instagram / devindayan Mimi Gwozdz und Devin Dayan