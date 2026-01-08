Quizshow-Panne: Günther Jauch fehlen Antworten zu WWM-Frage

Ein ungewöhnlicher Moment bei Wer wird Millionär? sorgte zum Jahresstart jetzt für Aufsehen: In der 3-Millionen-Euro-Woche fehlen dem Moderator bei der 300-Euro-Frage plötzlich die Antwortmöglichkeiten. Günther Jauch (69) reagierte sichtlich irritiert und richtete seinen scharfen Blick zur Redaktion. "Habt ihr da oben gerade nichts zu tun?", fragte er mehrmals, bevor endlich eine Reaktion kam. Allerdings wurde er dabei korrigiert: Der 69-Jährige hatte fälschlicherweise von der 200-Euro-Frage gesprochen. Er kommentierte schmunzelnd: "Das ist doch eine Art Boykott. Nach dem Motto: Überleg dir die vier Antworten doch selbst."

Im Rampenlicht stand auch Kandidatin Tamara Löchel aus Köln, die nach ihrem Debakel im April 2025 eine zweite Chance erhielt. Damals hatte sie bei der 3-Millionen-Euro-Woche alles verloren, nachdem sie ihre 16.000 Euro aufs Spiel gesetzt hatte. Dieses Mal schaffte sie es mithilfe des Telefonjokers bis zur 16.000-Euro-Stufe. Bei der Frage nach der Amtszeit von Angela Merkel (71) und ihrem Abstand zum Rekord von Helmut Kohl (†87) konnte der Zusatzjoker schlussendlich den Unterschied von elf Tagen korrekt identifizieren. Statt weiter zu riskieren, entschied sie jedoch, die 16.000 Euro und das sichere Finalticket mitzunehmen.

Für Günther, der seit Jahrzehnten als verlässlicher Taktgeber der RTL-Quizinstitution gilt, war die kleine Panne vor allem Steilvorlage für spontanen Humor. Der Moderator ist bekannt dafür, Regie-Patzer mit trockenem Witz zu parieren und den Moment in Unterhaltung zu verwandeln. Tamara zeigt unterdessen, dass sie nach ihrer bitteren Niederlage wieder Mut gefasst hat. Die Kandidatin, die schon einmal alles riskierte, setzte diesmal auf Bauchgefühl plus Teamwork mit den Jokern – und ging am Ende mit einem Lächeln, einer ordentlichen Summe und der Chance aufs ganz große Finale vom Ratestuhl.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Tamara Löchel, 2026

RTL / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026