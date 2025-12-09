RTL kündigt neue WWM-"3-Millionen-Euro-Woche" an

RTL startet das neue Jahr 2026 erneut mit einem echten Höhepunkt für Quiz-Fans. Vom 5. bis zum 9. Januar wird Günther Jauch (69) in der "3-Millionen-Euro-Woche" an fünf aufeinanderfolgenden Abenden die Zuschauer durch extralange Wer wird Millionär?-Folgen begleiten. Die Sendung beginnt jeweils um 20:15 Uhr und dauert bis Mitternacht, wie Fernsehserien.de berichtet. Die ersten vier Abende der Woche bieten den Kandidaten die Möglichkeit, sich durch mindestens 16.000 Euro Gewinn für das große Finale am Freitagabend zu qualifizieren.

Im Finale wartet dann ein ungewöhnliches Angebot auf die erfolgreichen Kandidaten. Sie können ihren bisher erzielten Gewinn behalten oder sich entschließen, noch einmal ein Risiko einzugehen, indem sie auf einen Großteil des Gewinns verzichten. Die Gewinnsummen werden im letzten Spiel jedoch verdreifacht, wobei die maximale Summe drei Millionen Euro beträgt. Diese Regeländerung macht die Finalsendung besonders aufregend, denn nur die Mutigsten, die bereit sind, ihren bisherigen Betrag aufs Spiel zu setzen, können sich eine Chance auf den Rekordgewinn sichern. Auch in den vergangenen Jahren war dieses Event ein großer Publikumsmagnet und brachte RTL Spitzenquoten.

Obwohl die "3-Millionen-Euro-Woche" in der Vergangenheit vielen Kandidaten große Summen eingebracht hat, konnte bislang niemand den Höchstbetrag von drei Millionen Euro gewinnen. Günther bleibt dabei nicht nur der Moderator, sondern auch der sympathische Begleiter, der die Kandidaten durch die oftmals nervenaufreibende Erfahrung führt. Fans der Show fiebern dem neuen Jahr bereits jetzt entgegen, um zu sehen, ob diesmal jemand den lang ersehnten Triumph für sich verbuchen kann.

RTL Günther Jauch, November 2025

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"