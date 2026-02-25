Günther Jauch singt bei WWM plötzlich die Nationalhymne

Unerwartete Stadionstimmung bei Wer wird Millionär?: In der RTL-Show am Montagabend stimmten Günther Jauch (69) und Kandidat Dennis Marr gemeinsam die deutsche Nationalhymne an. Der 41-jährige Stuttgarter, von Beruf Sänger und Gesangslehrer, hatte bei der 8.000-Euro-Frage begonnen zu summen, um herauszufinden, welche beiden Textzeilen offiziell doppelt gesungen werden. Wie Teleschau berichtet, griff Günther die Idee auf und machte den spontanen Duett-Vorschlag – allerdings mit einer Bedingung: "Sie müssten stimmlich die Führung übernehmen", sagte der Moderator in der Sendung.

Kurz darauf spielte ein Einspieler die Instrumentalversion, Dennis übernahm und Günther stieg mit ein. Für einen kurzen Moment kam im Studio die Atmosphäre auf, wie sie vor dem Anpfiff eines Fußball-Länderspiels herrscht. Zwar sang das Publikum nicht mit, aber es gab tosenden Applaus für die gemeinsame Gesangseinlage der beiden. Doch es war nicht die einzige Gesangseinlage der Sendung: Als Kandidatin Michelle Janiak auf dem Ratestuhl saß, summte Günther die Melodie des "kleinen Muck" und brachte die Kandidatin dadurch auf die falsche Fährte.

Für Dennis ging es jedoch erfolgreich weiter. Er spielte sich bis zur 32.000-Euro-Frage durch, bei der er sich Hilfe von seinem Adoptivvater holte, um herauszufinden, was 1362 mit der Siedlung Rungholt geschah. Die Antwort "in der Nordsee versunken" war korrekt. Bei der 64.000-Euro-Frage über den Sarplaninac entschied sich Dennis dann jedoch auszusteigen und nahm die 32.000 Euro mit nach Hause. Bitter für ihn: Seine intuitive Eingebung, dass es sich dabei um einen Hirtenhund handelt, wäre die richtige Antwort gewesen. Dennis hatte sich dafür entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen und die bereits erreichte Summe zu behalten.

RTL Günther Jauch, November 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidat Dennis Marr und Moderator Günther Jauch

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"