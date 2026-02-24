Bruch mit Ex-Verlobtem: Sydney Sweeney gründet neue Firma

Sydney Sweeney (28) hat die letzten Fäden gekappt, die sie noch mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino verbanden. Und dieser Schritt hatte es in sich: Wie TMZ berichtet, zahlte die Schauspielerin den Chicagoer Geschäftsmann kurzerhand aus – bar, ohne langes Verhandeln, ohne Kompromisse. Jonathan soll seitdem keinerlei Berührungspunkte mehr mit Sydneys Leben haben. Weder privat noch auf dem Papier. Die gemeinsam gegründete Produktionsfirma Fifty-Fifty Films LLC, die die beiden im Januar 2019 ins Leben gerufen hatten und an "Wo die Liebe hinfällt" beteiligt war, wurde im Dezember 2025 offiziell beim Staat Kalifornien aufgelöst – und zwar einstimmig, wie die entsprechenden Unterlagen belegen. Bereits im Januar 2026 ließ Sydney eine nagelneue Firma unter demselben Namen registrieren: Fifty-Fifty Films, Inc. – diesmal ganz allein als CEO, CFO und Sekretärin.

Jonathan und Sydney hatten sich 2018 kennengelernt, 2022 folgte die Verlobung – doch kurz vor dem Altar zog die Euphoria-Darstellerin die Reißleine. Im Februar 2025 soll sie die Hochzeitspläne endgültig begraben und das gemeinsame Zuhause verlassen haben. Offiziell bestätigt wurde die Trennung erst Monate später, als Sydney im Interview mit The Times auf die Frage, ob ihre Hochzeit kurz bevorstehe, schlicht antwortete: "Nein." Und auf die Nachfrage, ob sie single sei: "Ja. Ich lerne viel über mich selbst und verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden. Und ich liebe es." Wenige Worte – maximale Wirkung. Laut TMZ soll Jonathan Leuten gegenüber behauptet haben, er habe Sydney zu dem gemacht, was sie heute ist. Quellen aus Sydneys Umfeld sehen das allerdings völlig anders und haben das Gefühl, dass Jonathan die Schauspielerin vielmehr ausgenutzt habe.

Abseits der Firmenpapiere zeigte sich Sydney zuletzt entspannt in Los Angeles. Sie wurde beim Bummel durch ein Outdoor-Shoppingcenter Hand in Hand mit Scooter Braun (44) gesehen, dazu veröffentlichte die Daily Mail Fotos. Die beiden traten lässig gekleidet auf und waren ohne große Begleitung unterwegs. Wann sie sich näherkamen, ist nicht bekannt; an diesem Tag genossen sie einfach die Zweisamkeit im Stadttrubel. "Scooter und Sydney sind auf einem guten Weg, und zwischen ihnen läuft es großartig. Sie führen eine feste Beziehung, und es ist ernst", so ein Insider gegenüber People. Beruflich verbindet Sydney seit Jahren das Schauspiel mit der Arbeit hinter den Kulissen. Mit der Neuaufstellung ihrer Produktion behält sie die Kontrolle über ihre Projekte.

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun