Raúl Richter hat seine Ex Vanessa auf Social Media entfernt

Es war ein Auftritt mit emotionalem Nachklang: Auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) sprach Schauspieler Raúl Richter (38) offen über die überraschende Trennung von Model Vanessa Schmitt, die das Paar im Januar 2026 öffentlich gemacht hatte. Im Gespräch mit Promiflash verriet Raúl, dass er seiner Ex auf Instagram inzwischen nicht mehr folgt – ein bewusster Schritt, wie er betont. "Ich bin ihr entfolgt, weil ich das gar nicht sehen will. Einfach aus Selbstschutz", erklärte der GZSZ-Star und machte damit deutlich, wie sehr ihn der digitale Blick ins Leben seiner ehemaligen Partnerin noch berühren würde.

Auf Nachfrage, ob er dadurch überhaupt noch etwas aus Vanessas Alltag mitbekomme, antwortete Raúl gegenüber Promiflash klar: "Nein, ich kriege gar nichts von ihr mit." Ihm gehe es nicht darum, einen Streit öffentlich auszutragen oder Vanessa aus seinem Leben zu löschen, stellte er im Interview klar. "Gar nicht, weil böse, blockieren, sondern einfach: Ich will das nicht, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen verletzend, oder? Ich will es mit mir ausmachen", so der Schauspieler weiter. Auch zur Trennung selbst äußerte er sich kurz und beschrieb die aktuelle Situation als belastend für beide Seiten: "Es ist eine schwierige Zeit gerade für uns beide. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Es ist auch nichts wirklich passiert. Es gibt einfach ein paar Themen, die wir zukunftstechnisch hatten."

Auch Vanessa wandte sich damals an ihre Fans und bestätigte die Trennung auf Instagram. In einer emotionalen Story erklärte die Influencerin: "Es ist schei*e, so eine Story machen zu müssen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so eine Story machen muss." Das Model dankte für den Zuspruch und betonte, dass es keinen Betrug gegeben habe. "Es ist aber nichts vorgefallen, was viele vermuten. Es stand kein Betrug im Raum. Es ist so, dass man sich weiterentwickelt. Manchmal auch in zwei unterschiedliche Richtungen und dann passt es einfach nicht mehr", erklärte sie und verriet, dass die Beziehung bereits am Samstag zuvor beendet worden sei.

Anzeige Anzeige

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Raúl Richter, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.schmitt_ Model Vanessa Schmitt mit Hündin Maya, August 2025