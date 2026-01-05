"Freigeist": Insider packt über Raúl Richters Trennung aus

Hochzeit abgeblasen, Liebe vorbei: Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt haben nach sieben Jahren Beziehung das Aus verkündet – und das, obwohl die Trauung für den Sommer geplant war. Öffentlich machten beide ihre Trennung am Sonntag auf Instagram. Gegenüber dem Spiegel bestätigte der Schauspieler: "Ja, wir haben uns aufgrund unterschiedlicher Lebensvorstellungen getrennt", mehr wollte Raúl nicht sagen. Vanessa schrieb in ihrer Story, es sei "keine leichte Entscheidung" gewesen. Nach Informationen aus dem Umfeld lag das Beziehungsaus bereits rund sechs Wochen zurück. Der Antrag vor dem Eiffelturm Ende 2024 war echt, die Zweifel kamen später – und jetzt ist alles vorbei.

Aus dem Freundeskreis heißt es, Raúl habe kurz vor dem großen Tag "Torschlusspanik" bekommen. "Er ist ein Freigeist, liebt seine künstlerische Freiheit. Vor ein paar Wochen begann die Krise. Beide sind sehr traurig", so ein Insider zur Bild. Fest stand demnach schon länger: Die geplante Sommerhochzeit findet nicht statt. Raúl ist bereits ausgezogen und lebt aktuell in einem Hotel in Berlin. Für die Liebe hatte er zuvor seine Hauptstadt sogar verlassen und war zu Vanessa nach Bruchsal gezogen. Seit 2018 waren die beiden ein Paar, eine kurze Trennung 2022 nach einem Seitensprung des Schauspielers überstanden sie zunächst, auch den gemeinsamen Einzug ins Sommerhaus der Stars hielten sie durch. Wie es weitergeht, bleibt offen.

Abseits des Trubels vor der Kamera hatten Raúl und das Model ihren Alltag zuletzt zwischen Berlin und Baden organisiert. In ruhigeren Momenten zeigte sich das Paar gern mit Hund und Freunden, Geburtstage und kleine Auszeiten dokumentierten beide regelmäßig auf Instagram. Raúl steht seit 2021 für "Notruf Hafenkante" vor der Kamera, während Vanessa ihren Community-Alltag mit Mode, Reisen und Fitness teilt. Im Privatleben beginnt nun für beide ein neues Kapitel – getrennte Wohnungen, getrennte Pläne, aber der Wunsch, respektvoll miteinander umzugehen. In ihren Netz-Beiträgen bedankten sich beide zuletzt für Rückhalt und Verständnis aus der Community.

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf der Premiere von "Avatar - The Way of Water"