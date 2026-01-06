"Leer": So geht es Vanessa Schmitt nach Trennung von Raúl

Eigentlich stand bei Vanessa Schmitt und Raúl Richter (38) in diesem Jahr eine romantische Hochzeit auf dem Plan – stattdessen folgte Anfang Januar das überraschende Liebes-Aus. Am Wochenende trennten sich das Model und der ehemalige GZSZ-Star nach sieben gemeinsamen Jahren. Im Gespräch mit RTL spricht Vanessa nun ausführlich über die Trennung und offenbart währenddessen ihre aktuelle Gefühlslage. Es gehe ihr überhaupt nicht gut: "Ich bin erschöpft und fühle mich leer." Sie schildert, sie hätte das Ende ihrer Beziehung lieber erst später publik gemacht, doch sie habe die Entscheidung Raúl überlassen, weil schon viele Nachfragen kamen.

Trotz des Endes klingt bei Vanessa ein Rest Hoffnung an: Ein Comeback schließt sie nicht komplett aus, auch wenn die Chancen aus ihrer Sicht "eher schlecht" stehen. "Unsere Beziehung war harmonisch und wir waren wirklich ein tolles Team. Mal schauen, was die Zukunft bringt", sagt die Influencerin. Persönlich verbunden bleiben die beiden ohnehin – sie teilen die Verantwortung für ihren gemeinsamen Hund. Abseits von Scheinwerfern und Showformaten hatten Vanessa und der Schauspieler im Alltag oft betont, wie wichtig ihnen Teamgeist und Ruhe zu zweit sind. Nun wollen beide erst einmal Abstand gewinnen und die private Neuordnung sorgfältig und respektvoll gestalten.

Bereits vor zwei Tagen hatten sich die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer mit persönlichen Statements an ihre Fans gewandt. In seiner Instagram-Story schrieb Raúl: "Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist, und wir bitten daher, von Nachfragen abzusehen." Auf die Gründe für das Liebes-Aus wollte der Seriendarsteller nicht näher eingehen. "Die genauen Gründe bleiben privat. Danke für euer Verständnis." Auch die geplante Sommerhochzeit stand da bereits nicht mehr zur Debatte – Raúl hatte schon im vergangenen Jahr entschieden, das Jawort abzusagen.

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, 2022

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024