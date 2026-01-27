Kann sich Raúl Richter Liebes-Comeback mit Ex vorstellen?

Schauspieler Raúl Richter (38) hat auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) nun über die Trennung von Vanessa Schmitt gesprochen und dabei ungewohnt persönliche Einblicke gewährt. Nach sieben gemeinsamen Jahren ging die Beziehung der beiden kürzlich zu Ende. Im Gespräch mit Promiflash machte der TV-Star jetzt deutlich, dass er ein Liebes-Comeback nicht kategorisch ausschließt: "Ja, ich sag ja, niemals nie. Sieben Jahre sind sieben Jahre. Tolle Frau. Wir passen zueinander." Gleichzeitig stellte er klar, dass dafür zunächst wichtige Schritte notwendig seien.

Raúl erklärte, dass er erst eigene Themen aufarbeiten müsse, bevor eine Rückkehr zu Vanessa überhaupt realistisch wäre. "Wenn ich das nicht so einmal glattgezogen habe, dann fangen wir wieder von vorne an. Das bringt nichts", so der Schauspieler. Erst wenn er intensiv an sich gearbeitet habe, "hätte das theoretisch wieder eine Zukunft", verriet er gegenüber Promiflash. Ein sofortiger Neustart kommt für ihn also wohl nicht infrage. Dabei haben Raúl und Vanessa bereits einmal eine Trennung überwunden und wieder zueinandergefunden.

Dass die Trennung für Raúl kein leichter Schritt war, hatte er bereits vor Kurzem angedeutet. Er machte klar, wie sehr ihn die Situation emotional beschäftigt und dass er sich bewusst schützen müsse, um Abstand zu gewinnen. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass er seiner Ex aus Selbstschutz auf Instagram entfolgt sei, um keine weiteren Einblicke in ihr Leben zu haben. Die aktuelle Phase sei zwar für beide herausfordernd, dennoch hätten sie sich im Guten getrennt – ohne Streit oder Betrug, sondern aufgrund unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen. Ob sich ihre Wege ein weiteres Mal kreuzen werden, bleibt jedoch offen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Raúl Richter, Juli 2025

Anzeige Anzeige

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt