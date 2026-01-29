Raúl Richter hat nach Trennung kein richtiges Zuhause mehr

Raúl Richter (38) steht nach der Trennung von Model Vanessa Schmitt plötzlich ohne richtiges Zuhause da – und nimmt die Situation mit Galgenhumor. Bei der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) in Berlin verriet der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash, dass er derzeit quer durch die Hauptstadt tingelt. "Aktuell bin ich wie so ein Obdachloser hier in Berlin und pendle von Couch zu Couch bei Freunden, weil wo soll ich hin? Mein ganzer Hausstand ist im Süden", plauderte Raúl offen aus. Während Vanessa und er zuvor zusammengelebt hatten, muss sich der TV-Star nun erst einmal neu sortieren und improvisiert seinen Alltag zwischen Freunden, Jobs und verschiedenen Städten.

Eine feste Bleibe in Berlin hat sich Raúl bisher ganz bewusst noch nicht gesucht. Gegenüber Promiflash schilderte der Darsteller, dass er seine Übergangsphase erst einmal so weiterleben will: "Ich werde erst mal so weiter durchziehen. Ich werde vielleicht auch mal reisen. Dann arbeite ich noch. Ich arbeite ja in Hamburg. Da habe ich ja eh eine Wohnung." Dort nutzt er seine Unterkunft für Dreharbeiten und berufliche Termine, während sein kompletter Besitz weiterhin im Süden Deutschlands lagert. Zudem denkt er über neue TV-Projekte nach: "Vielleicht mache ich dann noch das eine oder andere Reality-Format. Da ist man ja auch ein paar Wochen weg. Und dann plane ich irgendwie, mir irgendwo eine Wohnung zu suchen."

Doch kann sich Raúl eigentlich vorstellen, seiner großen Liebe noch einmal eine Chance zu geben? Im Gespräch mit Promiflash sagte der Schauspieler überraschend ehrlich: "Ja, ich sag ja, niemals nie. Sieben Jahre sind sieben Jahre. Tolle Frau. Wir passen zueinander." Allerdings betonte er auch, dass so ein Neustart nicht überstürzt passieren dürfe. Erst müsse er eigene Themen für sich klären, bevor ein Liebes-Comeback überhaupt in Frage käme.

Anzeige Anzeige

Imago Raul Richter, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter, Sommer 2025