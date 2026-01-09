Dschungelcamp-Teilnahme ist für Samira Yavuz "das Größte"

Samira Yavuz (32) zieht schon bald ins Dschungelcamp ein. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht sie nun darüber, wie viel ihr die Teilnahme bedeutet. Für die Reality-TV-Bekanntheit sei es sofort klar gewesen, dass sie zusagen muss, als eine Teilnahme im Raum stand – an der Entscheidung habe sie keine Sekunde gezweifelt. "Also, ist es jetzt mein Lebensziel, Penis und Affenhirn zu essen und Kuhpisse zu trinken? Nein, natürlich nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen: Das Dschungelcamp ist die größte Unterhaltungsshow in ganz Deutschland. Das ist das Größte, was es gibt", erklärt sie begeistert.

Samira reflektiert ihre TV-Historie und gesteht sich ein, gar nicht so viel Erfahrung mit Shows zu haben. Bekannt wurde sie durch Der Bachelor im Jahr 2018, darauf folgten unter anderem Teilnahmen an Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars. Sie schwärmt: "Es war nichts Wildes, es war nichts Großes dabei. Und dass ich jetzt in den Dschungel ziehe… Crazy!" Nachdem Samira das Jahr 2025, das von Downphasen und vielen Tränen bestimmt wurde, überstanden hat, freut sie sich umso mehr, dass es nun endlich bergauf geht. "Jetzt hier zu sitzen, mit so einem Grinsen im Gesicht, mit so einer Vorfreude auf das, was das Leben mir noch geben will, ist für mich der größte Triumph", betont sie.

Das vergangene Jahr war für Samira hart. Im Frühjahr trennte sie sich von ihrem Partner Serkan Yavuz (32), nachdem sie von dessen Seitensprüngen erfahren hatte. Eine der Affären des Realitystars war Eva Benetatou (33), die nun gemeinsam mit Samira ins Dschungelcamp zieht. Auf das Wiedersehen freut sie sich nicht unbedingt, jedoch will sie auch nicht mit der Kampf der Realitystars-Bekanntheit streiten. "Für mich gibt es überhaupt keinen Streitpunkt, was diese Nacht von denen betrifft. Darüber will ich gar nicht reden", betont Samira im Podcast.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026