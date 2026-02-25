Sarah Latton packt aus: Das passiert am "Let's Dance"-Set

Sarah Latton (46) tanzte mehrere Staffeln lang bei "Let's Dance" mit und gewährt jetzt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der RTL-Show, die am 27. Februar in die 19. Staffel startet. Die Profitänzerin verrät, dass die Vorbereitung bereits zwei bis drei Wochen vor der ersten Show beginnt. In großen Tanzsälen bekannter Tanzsportclubs rund um Köln treffen sich die Profis, um die Gruppentänze und Eröffnungsshows einzustudieren. Acht Stunden Training täglich sind dabei keine Seltenheit – und das gilt auch später mit den prominenten Tanzpartnern. "Viel Schweiß, blaue Flecken und Konzentration bedarf es dazu", erklärt die Choreografin zu Bunte. Die Tänzer kennen sich untereinander oft schon von Turnieren oder früheren Staffeln und nennen sich liebevoll die "Let's Dance"-Familie.

Auch zum aktuellen Profi-Cast hat Sarah Spannendes zu erzählen: In diesem Jahr fehlt Christina Hänni (36), wie die Tänzerin ihren Fans zuvor in einem Instagram-Statement erklärt hatte. Für viele Zuschauer ist das ein Verlust, doch die Entscheidung liege allein bei der Produktion, betont Sarah. Sie selbst kennt dieses Gefühl nur zu gut: 2018 blieb der ersehnte Anruf für eine weitere Staffel aus, eine Begründung erhielt sie damals nicht. "Dennoch ist dies eine Entscheidung der Produktion und – wie sagt man so schön: Business is business", kommentierte Sarah die Situation. Ganz losgelassen hat die Show sie aber nie – so war sie 2018 und 2019 hinter den Kulissen weiter an der Entwicklung von Choreografien und einzelnen Tänzen beteiligt. Die Liveabende leben neben den Protagonisten von Bodennebel, Requisiten und Pyrotechnik – eine punktgenaue Regieleistung, während die Kameras hier und da kleine Patzer verbergen könnten. Doch der Antrieb der Profis bleibt ein anderer: Präzision, Herz und Leidenschaft auf der Fläche.

Besonders schätzt Sarah die individuelle Herangehensweise im Training mit den prominenten Teilnehmern. Jede Woche sei anders, jeder Mensch bringe eigene Stärken und Herausforderungen mit. Auch bei den Kostümen durfte sie mitreden und ihre Ideen mit Designerin Katia Convents umsetzen. So entstand 2017 ein besonderes Outfit zum Wiener Walzer "You Don't Own Me" von Grace feat. G-Eazy aus dem Film "Suicide Squad", den sie mit Maximilian Arland tanzte. "Ich mag es sehr, auf dem Parkett in andere Rollen zu springen und eine andere (kreative) Seite von mir zu zeigen", schwärmt die Tänzerin. Trotz aller technischen Hilfsmittel bleibe für sie das Entscheidende aber etwas zutiefst Menschliches: "Die Emotion, die Präsenz und die echte Verbindung auf dem Parkett. Genau das macht am Ende den Unterschied."

Anzeige Anzeige

Clemens Bilan/Getty Images Sarah Latton beim "Let's Dance"-Pressetermin

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sarah Latton und Bastiaan Ragas bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov, Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen und Christina Hänni bei "Let's Dance"