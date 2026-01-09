Enthüllt: Das ist Scarlett Johanssons liebster Action-Film

Scarlett Johansson (41) hat ihren ganz persönlichen Action-Favoriten verraten – und der kommt nicht aus dem Marvel-Universum, sondern aus den frühen 90ern. In dem beliebten Letterboxd-Format "Four Favorites", in dem Stars ihre vier absoluten Lieblingsfilme küren, legte sich die Schauspielerin unumstößlich fest: Für sie ist "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" der beste Action-Film aller Zeiten. Bevor Scarlett selbst als Black Widow im Marvel Cinematic Universe Geschichte schrieb oder in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" auf Dino-Jagd geht, prägte sie also ein ganz anderer Blockbuster, der sie bis heute begleitet und ihren Geschmack formte.

Der von James Cameron (71) inszenierte "Terminator 2" gilt seit Jahrzehnten als Maßstab für spektakuläres Actionkino, doch für Scarlett ist es offenbar vor allem die Figur hinter der Action, die den Unterschied macht. Im Fokus steht Linda Hamilton (69) als Sarah Connor, die sich vom verfolgten Opfer zur kompromisslosen Kämpferin wandelt und damit damals eine echte Ausnahmefigur im von Männern dominierten Genre war. Die Mischung aus bahnbrechenden Effekten, emotionalen Momenten und einer knallharten, zugleich verletzlichen Heldin scheint die Schauspielerin so nachhaltig beeindruckt zu haben, dass der Film in ihrem Ranking ganz oben steht. Neben dem Kult-Actioner dürfen in Scarletts "Four Favorites" außerdem drei sehr unterschiedliche, aber ebenso ikonische Filme nicht fehlen: die exzentrische Komödie "Die tolle Tante" von 1958, die Zeitschleifen-Kultkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray (75) sowie das bunte Roadmovie "Priscilla – Königin der Wüste" über drei Dragqueens im australischen Outback.

Abseits ihrer Filmvorlieben zeigt Scarlett mit ihrer eigenen Karriere, wie vielfältig sie starke und ungewöhnliche Figuren interpretiert. Als Marvel-Heldin Black Widow setzte sie über Jahre hinweg ein Zeichen für toughe Frauen im Blockbuster-Kino, bald ist sie zudem im Dino-Abenteuer "Jurassic World: Die Wiedergeburt" auf der großen Leinwand zu sehen und bereitet sich parallel auf weitere Großprojekte wie einen neuen "Batman"-Film vor. Privat lebt die zweifache Mutter eher zurückgezogen und gibt nur selten Einblicke in ihren Familienalltag, der ihr nach eigenen Aussagen besonders wichtig ist. Dass sie ausgerechnet einen Film feiert, in dem eine Mutter alles für ihr Kind riskiert und dabei über sich hinauswächst, fügt sich damit unaufgeregt in das Bild einer Frau, die beruflich wie privat gern ihre eigene, sehr klare Linie verfolgt.

Getty Images Scarlett Johansson bei den Newport Beach Film Festival Honors

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

Vince Bucci/AFP/Getty Images James Cameron und seine damalige Ehefrau Linda Hamilton mit drei seiner "Titanic"-Oscars