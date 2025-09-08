Flying Uwe verrät: Im "The Summit"-Briefing stand kaum etwas

Flying Uwe (38), bekannt als Fitness-Influencer und Social-Media-Star, ist Teil der neuen Show "The Summit". Doch vor den Dreharbeiten wusste er überraschend wenig über das Projekt. "Natürlich habe ich das Briefing gelesen, aber da stand auch ehrlich gesagt nicht so viel drin, das war leicht rätselhaft", verrät er im Gespräch mit Promiflash. Besonders die Teilnehmerauswahl und weitere relevante Infos blieben ihm zunächst ein Rätsel, sodass er sich per Telefon zusätzliche Informationen einholen musste, um Missverständnisse zu vermeiden.

Trotz der nervenaufreibenden Unklarheiten, die ihn vorab beschäftigten, zeigt sich Flying Uwe erleichtert. "Man wusste nicht viel", erklärt er, doch letztlich sei alles gut gegangen. Für den Social-Media-Star war es wichtig, keine ungewollten Überraschungen zu erleben, was angesichts der spärlichen Informationen im Briefing eine Herausforderung darstellte. Seine Fragen am Telefon halfen ihm jedoch, sich besser auf das bevorstehende Abenteuer vorzubereiten und mit einem beruhigten Gefühl in die Show zu starten. Als er später erfuhr, wer die anderen Teilnehmer sind, spielte der Fitness-Influencer zunächst sogar mit dem Gedanken, das Projekt abzubrechen.

Flying Uwe hat sich in den letzten Jahren als Fitness-Influencer eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Abseits der Kamera lebt der sportbegeisterte Influencer ein erfülltes Leben als zweifacher Vater. Seine Ausstrahlung und seine Leidenschaft für Fitness haben ihm nicht nur eine große Anhängerschaft beschert, sondern auch die Möglichkeit, an Projekten wie "The Summit" teilzunehmen. Trotz der anfänglichen Zweifel zeigt diese Erfahrung einmal mehr, dass Flying Uwe stets bereit ist, über seine Grenzen zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe vor seinem MME-Kampf 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"