Die Million bei "The Summit" hat Flying Uwe "null motiviert"

Flying Uwe (38) stellte sich bei der neuen Show "The Summit" der großen Herausforderung, einen Berg zu erklimmen. Zwölf Kandidaten, darunter der Fitness-Influencer, hatten die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Doch für Uwe stand das Preisgeld nicht im Vordergrund. Wie er im Interview mit Promiflash verrät, war es etwas anderes, das ihn reizte. "Die Million habe ich gar nicht gesehen, sondern ich wollte die einzelnen Challenges, die es dort gibt, bestmöglich meistern. Ich liebe Herausforderungen. Die Million hat mich null motiviert", betont er.

Bei "The Summit" dreht sich alles darum, verschiedene Herausforderungen zu bestehen und den Gipfel zu bezwingen. Der 38-Jährige war sich bewusst, dass es bei solchen Formaten oft anders kommt, als man denkt. Aber genau das schien ihn anzuspornen. "Bei mir war es wirklich die sportliche Herausforderung, weil wir waren zwölf Teilnehmer, die die Million gewinnen wollten", erklärt Uwe gegenüber Promiflash. Er nahm jede Aufgabe mit vollem Einsatz an und wollte vor allem zeigen, wie er als Sportler über sich hinauswachsen kann.

Flying Uwe ist bekannt dafür, dass er stets nach neuen sportlichen Abenteuern strebt. Trotzdem hätte er beinahe nicht an dem neuen Format teilgenommen. "Als ich die Teilnehmer gesehen habe, war meine erste Reaktion: 'Ich mache das nicht mit.' Ich wollte nicht im Trash-TV landen. Sowas war nie mein Ziel. Damit habe ich auch nichts zu tun", offenbarte er im Gespräch mit Promiflash. Ein klärendes Gespräch mit der Produktion sorgte jedoch dafür, dass der Unternehmung seine Meinung änderte: "Ich dachte mir: 'Okay, ich bin in Neuseeland, das muss geil werden.'"

Flying Uwe, Fitness-Influencer

Flying Uwe, "The Summit"-Kandidat 2025

Der Cast von "The Summit"