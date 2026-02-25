George Takei plant spektakuläres "Star Trek"-Comeback mit 88

George Takei (88) hat sich in einem Gespräch mit TrekMovie offen für eine Rückkehr ins Star Trek-Universum gezeigt – und das trotz seines stolzen Alters von 88 Jahren. Der Schauspieler, der seit seiner Rolle als Steuermann Hikaru Sulu fest zum Franchise gehört, erklärte, dass sein Alter keinesfalls gegen einen Auftritt spreche. Vielmehr habe er eine ganz konkrete Vorstellung, wie seine Figur zurückkehren könnte: "Ich möchte einen 100-jährigen Admiral spielen oder vielleicht einen 120-jährigen Admiral. Das ist Science-Fiction, nicht wahr?", sagte George. Ursprünglich hatte er mit dem Portal über die Dokumentation "Beam Me Up, Sulu" gesprochen, die sich mit einem alten Star Trek-Fanfilm von 1985 beschäftigt.

Der Star begründete seine Idee mit dem Fortschritt der Gesellschaft und der Medizin. "Heute gibt es 88-jährige Militärführer. Ich möchte glauben, dass wir länger leben und wohlhabender sind als noch vor ein paar Jahrzehnten", erklärte er. Bis zum 23. Jahrhundert, in dem Star Trek spielt, könnten die Menschen gelernt haben, ihr Leben zu verlängern und immer noch aktiv zur Gesellschaft beizutragen. Dass ältere Figuren zurückkehren, ist im "Star Trek"-Kosmos längst etabliert: Patrick Stewart (85) etwa schlüpfte für "Star Trek: Picard" noch einmal in seine Paraderolle, und auch Sulus Beförderung zum Admiral ist in der Serie bereits angedeutet worden.

George spielte die Figur des Hikaru Sulu erstmals in der Originalserie "Raumschiff Enterprise" und war zuletzt bis "Star Trek VI – Das unentdeckte Land" auf der Leinwand zu sehen. Im vergangenen Jahr lieh er der Sternenflotten-Legende sogar seine Stimme für "Star Trek: Khan". Von der Original-Crew ist neben George auch noch William Shatner (94) am Leben, der heute 94 Jahre alt ist. Ob die beiden jedoch noch einmal zusammenarbeiten würden, bleibt fraglich, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Reibungen zwischen den Enterprise-Kollegen gekommen war.

Getty Images George Takei, Filmstar

United Archives GmbH Der Cast von "Star Trek V – Am Rande des Universums"

Getty Images George Takei bei der Spacecon in San Antonio, Texas, am 25. Oktober 2025