Jennifer Lawrence mit seltener Krokodilledertasche gesichtet

Sie ist bekannt dafür, bodenständig und nahbar zu sein, doch jetzt sorgt Jennifer Lawrence (35) in New York für Aufsehen. Ja, ihr Outfit ist durchaus zurückhaltend, doch das Detail an ihrem Handgelenk umso spektakulärer! Die Schauspielerin wurde am Montag, 5. Januar, und am Mittwoch, 7. Januar, in Manhattan gesichtet, jeweils mit einer seltenen "Lady Bag" von The Row aus Alligatorleder am Arm. Das edle Stück von Mary-Kate (39) und Ashley Olsens (39) Modelinie soll über 28.000 Euro kosten. Am Montag kombinierte Jennifer die dunkelrote Tasche zu einem schwarzen Daunenmantel, grauen Hosen, einem violetten Schal, schwarzer Sonnenbrille und beigen Ugg Boots. Das zeigen Bilder, die People vorliegen. Zwei Tage später zeigte sie sich erneut mit dem Luxus-Accessoire, diesmal in einem buttergelben Mantel über grauem Sweatshirt und schwarzen Leggings – Sonnenbrille und Uggs inklusive.

Ihren neuen Look mit Pony präsentierte Jennifer zudem auf der Bühne des 92NY, als sie mit Josh Horowitz über ihren neuen Film "Die My Love" sprach. Für das Q&A setzte sie auf ein schwarzes Neckholder-Top mit Mock-Neck und eine schwarze Hose, dazu spitze Pumps und Hängerohrringe. Ihr blondes Haar trug sie glatt, der Pony rahmte das Gesicht – ein cleaner Auftritt, der an ihren letzten großen Red-Carpet-Moment anknüpft: Bei den Gotham Awards in New York wählte sie ein kurzes, elegantes Blazer-Top und einen Rock mit hohem Schlitz von Christian Dior, dazu High-Heel-Sandalen und lange Ohrringe. Seit ihrer Zusammenarbeit mit Stylistin Jamie Mizrahi im Jahr 2023 hat Jennifer das perfektioniert, was Mode-Insider als "Coldwater Creek Chic" bezeichnen – eine Mischung aus bequemen, leicht unscheinbaren Stücken. Von Trends hält sie nichts, wie sie der Harper's Bazaar erklärte: "Skinny Jeans sind tot, und darüber bin ich glücklich. Ich möchte nicht, dass jemand mit absoluter Klarheit den Größenunterschied zwischen meinem Oberschenkel und meinem Knöchel erkennen kann."

Als Mutter zweier Söhne hat sich ihr Stil grundlegend gewandelt. "Ich bin in einer Phase, in der ich dauerhafteren Schmuck trage, anstatt ihn zu wechseln. Ich habe eine Ohrklemme, die ich jeden Tag trage, und Fußkettchen, die ich täglich trage", erklärt sie ihre neue Accessoire-Strategie. Beim Q&A mit Josh Horowitz sprach Jennifer über eine weitere Veränderung in ihrem Leben. Die Schauspielerin erzählte, dass bei ihr inzwischen Kater Fred eingezogen ist. Zuvor hatte sie ihren 2017 adoptierten Hund Princess Pippi Longstocking nach der Geburt ihrer Kinder in ein neues Zuhause gegeben. "Hunde wurden für mich so beängstigend", so Jennifer. Sie berichtete, dass ihr Sohn einmal gebissen worden sei und sie seither auf Katzen setze, die "so missverstanden" würden. Über Fred scherzte sie, der Kater betrete den Raum, wenn sie mit Ehemann Cooke Maroney fernsehe, und tue dabei so, als sei es reiner Zufall, dass die beiden gerade da sind. Na Hauptsache, Jennifer schützt ihre geliebte Designer-Tasche vor Fred!

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Die Filmstars Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, 18. Mai 2025 in Cannes