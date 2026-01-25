Adele warnte sie: Jennifer Lawrence bereut diese Filmrolle

Jennifer Lawrence (35) hat rückblickend über ihre Rolle in dem Sci-Fi-Drama "Passengers" mit Chris Pratt (46) gesprochen und gibt offen zu, dass sie die Entscheidung für diesen Film bereut. Nach der Veröffentlichung im Jahr 2016 floppte der Film an den Kinokassen und geriet wegen der Darstellung von Chris Figur stark in die Kritik. Der von Chris gespielte Charakter weckt die von Jennifer verkörperte Aurora Lane gegen ihren Willen aus einem Hyperschlaf und bringt sie damit in eine ausweglose Situation. "Passengers" sollte ursprünglich als romantisches Drama überzeugen, doch viele Zuschauer und Kritiker kommentierten, dass der Film moralische Probleme mit einer Liebesgeschichte überdecken wollte, so Filmstarts.

Interessant dabei: Schon vor Beginn der Dreharbeiten hatte Jennifer eine Warnung erhalten – und zwar von ihrer Freundin Adele (37). Die Sängerin, bekannt für ihre Hits wie "Rolling in the Deep" und "Skyfall", hatte ihr geraten, die Rolle abzulehnen. "Adele sagte, ich solle ihn nicht machen. Sie meinte: 'Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.' Und ich hätte auf sie hören sollen!", erzählte Jennifer der New York Times. Trotz des vielversprechenden Regisseurs Morten Tyldum und der Starbesetzung mit Chris Pratt ließ die Umsetzung des Films viele Wünsche offen. Der Flop führte dazu, dass Jennifer ihre Entscheidungen als Schauspielerin hinterfragte und sich schließlich für eine längere Auszeit aus dem Filmgeschäft entschied.

Jennifer berichtet heute, dass diese Pause ihrer Karriere gutgetan habe und notwendig gewesen sei, um wieder zu sich selbst zu finden. Während ihrer Abwesenheit aus Hollywood nahm sie kaum Projekte an, bis sie mit einem eindrucksvollen Comeback in "Don’t Look Up" zurückkehrte. Ihren Humor und ihre Vielseitigkeit stellte sie in der Komödie "No Hard Feelings" unter Beweis, die sowohl bei Fans als auch bei Kritikern gut ankam. Was Jennifer dabei immer ausgezeichnet hat: Für ihre Rollen gibt sie alles – emotional, körperlich und mental. Sie ist bekannt dafür, sich kompromisslos in ihre Figuren hineinzubegeben und jedes Projekt mit voller Hingabe umzusetzen, selbst wenn das große persönliche Herausforderungen mit sich bringt.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2025

ActionPress Chris Pratt und Jennifer Lawrence in "Passengers" (2016)

Getty Images Adele, Popstar