Jennifer Lawrence packt ein Schwangerschaftsgeheimnis aus

Hollywood-Star Jennifer Lawrence (35) hatte während ihrer Schwangerschaft ganz andere Pläne als gemütliche Babypausen! Die Oscar-Preisträgerin enthüllte jetzt in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang", dass sie unbedingt bei Bear Grylls' berüchtigter Survival-Show "Man vs. Wild" teilnehmen wollte. Die zweifache Mutter offenbarte mit einem Schmunzeln: "Ich war fest entschlossen, das zu machen. Dann wurde ich schwanger, aber ich wollte es trotzdem machen." Doch ihr Frauenarzt schob schließlich einen Riegel vor ihre Pläne. Die Show, bei der Prominente gemeinsam mit dem Survival-Experten Bear Grylls in extremen Umgebungen ums Überleben kämpfen, ist bekannt für ihre körperlichen Herausforderungen und unvorhersehbaren Situationen. Schlaflose Nächte in der Wildnis, das Verspeisen von Insekten und gefährliche Kletterpartien gehören zum Standardprogramm. Für eine schwangere Frau wären solche Strapazen definitiv nicht geeignet gewesen.

Heute ist Jennifer eine stolze Mutter von zwei Söhnen und führt mit Ehemann Cooke Maroney (41) ein ruhiges Familienleben. Das Paar lernte sich 2018 durch gemeinsame Freunde kennen und heiratete bereits ein Jahr später in einer romantischen Zeremonie in Rhode Island. Ihr erstes Kind, Sohn Cy, wurde im Februar 2022 geboren, gefolgt von einem zweiten Jungen im Jahr 2025. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 erklärte sie emotional: "Kinder zu haben verändert alles. Es verändert dein ganzes Leben. Es ist brutal und unglaublich." Die einst so rebellische Schauspielerin genießt die neue Rolle und hat ihre Prioritäten komplett neu gesetzt. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere steht das Familienleben nun an erster Stelle. Jennifer beschreibt sich selbst als Vollzeitmama: "Das bin ich. Ich identifiziere mich als Hausfrau und Mutter, auch wenn ich offensichtlich arbeite," so der "Silver Linings"-Star laut People.

Das Leben der Lawrence-Familie läuft nach einem strengen Zeitplan, den hauptsächlich Ehemann Cooke orchestriert. Die Schauspielerin schwärmt von seinem organisatorischen Talent: "Ich habe jemanden geheiratet, der das komplette Gegenteil von mir ist. Er ist so organisiert. Er ist ein Anker." Diese Struktur bringt Stabilität in ihr chaotisches Leben als Working Mom. Doch als spontane Persönlichkeit braucht sie gewisse Freiheiten, um ihre Ehe am Leben zu erhalten. Humorvoll fügt sie hinzu, dass sie eine "15-minütige Toleranzspanne" ausgehandelt hat. Und auch als Schauspielerin wird sie 2026 viel beschäftigt sein: Im November kehrt sie als Katniss Everdeen auf die Leinwand zurück.

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Splash News / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022