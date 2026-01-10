TikTok-Star Alix Earle offenbart ihre Angst um kranke Mutter

Alix Earle (25) hat sich mit bewegenden Worten bei ihren Fans gemeldet: Nach einer Operation ihrer Mutter ist der TikTok-Star in New Jersey gelandet und direkt ins Krankenhaus gefahren, um an ihrer Seite zu sein. In einem Clip auf TikTok erklärt Alix, sie sei nach einer zweitägigen Reise um die halbe Welt angekommen und wolle jetzt erst einmal nur bei ihrer Mutter sein. "Ich gehe sie jetzt besuchen, und vielleicht werde ich diese Woche noch mehr dazu sagen. Ich möchte sehen, wie alles läuft und zuerst einfach für sie da sein", schildert sie. Alix räumt ein, dass es unterwegs Tränen gab.

Am Bett ihrer Mutter seien bereits ihre Schwester Ashtin und deren Freund, berichtet Alix. Gemeinsam wollen sie ihre Mutter am nächsten Morgen aus dem Krankenhaus abholen und zu Hause versorgen. Schon nach Weihnachten hatte die Influencerin in einem TikTok-Clip erzählt, dass sie mit Ashtin den Tag im Krankenhaus verbracht und Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten geführt habe, weil ihre Mutter "gerade mit ihrer Gesundheit etwas durchmacht". Die Diagnose sei bereits gefallen, als Alix im vergangenen Herbst bei Dancing with the Stars antrat. Über die konkreten Details der Operation oder der Erkrankung schweigt sie bislang.

Parallel dazu musste die Content-Creatorin ihr Privatleben ordnen. Us Weekly bestätigte kürzlich, dass Alix und NFL-Profi Braxton Berrios sich nach zwei Jahren getrennt haben. "Der Großteil der Beziehung war Fernbeziehung, das war schwer", zitierte das Magazin eine Quelle. In einem emotionalen TikTok-Video erklärte Alix kurz darauf schließlich selbst: "Braxton und ich sind nicht mehr zusammen. Wir waren seit Juni auf Distanz, wir haben uns kaum gesehen. Es war einfach sehr schwierig." Im Anschluss wurde sie beim Flirten mit Tom Brady (48) gesichtet.

Getty Images Alix Earle bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

Getty Images Alix Earle bei der New-York-Premiere von Netflix' "Happy Gilmore 2" im Juli 2025

Getty Images Braxton Berrios und Alix Earle im Februar 2024