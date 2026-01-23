Neues It-Girl auf Netflix: Alix Earle bekommt Reality-Serie

Alix Earle (25) macht den nächsten großen Sprung: Die TikTok-Ikone bekommt ihre eigene Reality-Serie bei Netflix – noch ohne offiziellen Titel, aber bereits für dieses Jahr angekündigt, wie Deadline berichtet. Im Mittelpunkt stehen Alix, ihr Alltag zwischen Glamour und Business, sowie ihre engste Crew aus Freunden und Familie in Miami. Besonders im Fokus: ihre Schwester Ashtin Earle, mit der der Social-Media-Star regelmäßig private Einblicke teilt. Produziert wird das Format von Fulwell Entertainment, der Firma hinter der Erfolgsserie The Kardashians auf Hulu. Für Fans bedeutet das: noch mehr ungeschönte Momente mit dem It-Girl, das sie bisher vor allem aus ihren "Get Ready with Me"-Clips kennen.

Netflix beschreibt Alix als "Gen-Z's ultimate It Girl" und kündigt an, dass die Serie ihren Versuch begleiten wird, ein wachsendes Business-Imperium mit ihrem Ruf als unfiltrierte, chaotische Mittzwanzigerin zu vereinen – genau diese Mischung machte sie auf TikTok berühmt. Hinter den Kulissen arbeiten neben Fulwell-Gründer Ben Winston auch David Grutman von DGN Studios mit, ein bekannter Gastronomie-Unternehmer aus Miami. Die Reality-Welle erlebt bei Streamingdiensten derzeit ein Comeback, Formate wie "The Kardashians" oder The Secret Lives of Mormon Wives zeigen, wie erfolgreich Einblicke in exzentrische oder besonders glamouröse Alltagswelten sein können. In dieses Umfeld reiht sich nun auch Alix mit ihrer eigenen Show ein.

Bereits vor einigen Monaten machte die Social-Media-Ikone Schlagzeilen, als Vickie Segar, Mitgründerin der Influencer-Agentur Article 41, in der New York Times verriet, dass Alix angeblich bis zu 387.000 Euro für einen einzigen gesponserten Instagram-Story-Post verlangt haben soll. "Die meisten glauben nicht, wie viel Alix für eine Story bekommt", erzählte Vickie damals. Diese Summe war selbst für erfahrene Marketing-Profis und Studenten schwer zu fassen und zeigt, welchen unglaublichen Marktwert die TikTok-Berühmtheit schon vor rund einem Jahr hatte.

Alix Earle bei der New-York-Premiere von Netflix' "Happy Gilmore 2" im Juli 2025

Alix Earle bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

Alix Earle posiert im Februar 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles

