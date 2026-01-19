Finn Wolfhards "Saturday Night Live"-Witze empören Zuschauer

Stranger Things-Liebling Finn Wolfhard (23) steht nach seinem Auftritt bei Saturday Night Live im Kreuzfeuer der Kritik. Der Schauspieler moderierte am vergangenen Wochenende die Kultshow und nutzte seinen Eröffnungsmonolog für einen derb gemeinten Gag, der nun als frauenfeindlich und "abscheulich" bezeichnet wird. Finn erzählte dem Studio-Publikum von seinem Erwachsenwerden vor laufender Kamera und schlug dabei die Brücke von seiner ersten Bildschirm-Liebelei zu einem Scherz über weibliche Genitalien – illustriert mit einem Demogorgon aus der Netflix-Serie. Später tauchte Finn gemeinsam mit seinen Co-Stars Caleb McLaughlin (24) und Gaten Matarazzo (23) in einem Sex and the City-inspirierten Sketch auf, der mit einem zweideutigen Witz über eine Koma-Szene von Max noch mehr Empörung auslöste und in den sozialen Netzwerken einen Sturm der Entrüstung entfachte.

Der erste Aufreger fiel, als Finn im Monolog erzählte: "Meine Stimme hat sich vor der Kamera verändert, mein erster Kuss war vor der Kamera." Danach legte er nach und sagte, er habe auch zum ersten Mal vor laufender Kamera gesehen, "wie eine Frau da unten aussieht", bevor "SNL" auf das Bild eines Demogorgons schnitt. Auf X und anderen Plattformen wurde der Gag daraufhin massiv kritisiert. Ein viraler Kommentar zitierte das Magazin BuzzFeed mit den Worten: "Unsere Gesellschaft ist so komfortabel mit der Degradierung weiblicher Körper. Ich soll das hören und eine 'gute Miene' machen." Später in der Show spielte Finn in einem Bar-Sketch wieder Mike Wheeler, an seiner Seite Caleb als Lucas und Gaten als Dustin. Während die drei Cosmo-Cocktails trinken, fragt Mike: "Wie läuft euer Sexleben?" Darauf antwortet Lucas über seine Serienfreundin Max, gespielt von Sadie Sink (23): "Wir haben heiß und heavy angefangen. Aber ein paar Jahre später liegt sie einfach nur da, als wäre sie wieder im Koma." In Kommentaren wurde der Spruch schlicht "abartig".

Für Finn, Caleb und Gaten ist der Wirbel um den "SNL"-Abend ein krasser Kontrast zu dem Bild, das viele Fans von den drei Darstellern seit Beginn von "Stranger Things" haben. Die Schauspieler sind gemeinsam vor den Augen der Öffentlichkeit erwachsen geworden, reisten zusammen zu Premieren, gaben verspielte Interviews und traten immer wieder als eingeschworenes Team auf. Finn ist neben der Serie als Musiker aktiv und führt inzwischen auch Regie, während Caleb und Gaten sich ebenfalls eigene Projekte aufgebaut haben. In Interviews betonten die Kollegen in der Vergangenheit oft, wie sehr sie die enge Freundschaft im Cast schätzen und wie sehr sie die Zusammenarbeit seit den ersten Drehtagen verbindet.

Getty Images Finn Wolfhard bei der UK-Special-Screening von "Stranger Things 5" in London 2025

Getty Images Statue des Demogorgon bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 4 in Brooklyn, New York

Imago Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin und Noah Schnapp in Berlin, 18.11.2025