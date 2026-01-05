Chevy Chase gesteht: SNL zu verlassen war ein Fehler

Chevy Chase (82), bekannt für seine legendären Auftritte in der ersten Staffel von Saturday Night Live (SNL), blickt in der CNN-Dokumentation "I’m Chevy Chase and You’re Not" auf seine kurze Zeit bei der Show zurück. Besonders hebt er seine Liebe zur Show und dem Ensemble hervor, das unter anderem aus Dan Aykroyd (73), John Belushi (†33) und Gilda Radner bestand. Chase verließ "SNL" während der zweiten Staffel – ein Schritt, den er heute bereut. "Ich habe es sofort vermisst. Ich vermisse es immer noch", sagte der Schauspieler und betonte, welch außergewöhnliche Menschen ihn damals umgaben.

Doch warum verließ Chase die Show überhaupt? Bereits 2007 offenbarte er in der "Late Show With David Letterman" den wahren Grund: die Liebe. Eine Frau, die in Los Angeles lebte und nicht bereit war, nach New York zu ziehen, habe ihm ein Ultimatum gestellt, das ihn dazu brachte, seine Entscheidung zu treffen. "Ich wollte sie heiraten", gestand Chase und entschied sich schließlich gegen SNL und für die Beziehung. Die Liebe zu Jacqueline Carlin führte zwar 1976 vor den Traualtar, doch die Ehe hielt nicht lange. Nach wenigen Jahren folgte die Scheidung. Alles in allem Entscheidungen, die Chase heute als Fehlgriffe bezeichnet.

Infolge konzentrierte sich der Schauspieler mehr auf das Film- und Serienbusiness. Trotz seines frühen Abschieds kehrte Chase gelegentlich zu "SNL" zurück. Insgesamt achtmal stand er als Gastgeber auf der Bühne, zuletzt 1997. Doch im Februar 2025, beim großen 50-jährigen Jubiläum der Sendung, wurde er nicht eingeladen, mit den anderen Größen der Show zu feiern. "Es hat mich verletzt", gab er in der Dokumentation zu. Besonders verwundert habe ihn, dass andere Mitglieder der ursprünglichen Besetzung auf der Bühne standen, er jedoch außen vor blieb. Für Chase bleibt diese Entscheidung ein schmerzhaftes Kapitel, das ihn bis heute beschäftigt. "Das war ein Fehler", sagte er über seinen Ausschluss.

Getty Images Chevy Chase im Februar 2015

Getty Images "Saturday Night Live"-Cast bei der Emmy-Verleihung 2018

Getty Images/ Jason Merritt Chevy Chase auf der "NBC Universal's Press Tour Cocktail Party" in Pasadena