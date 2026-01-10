Nach Jeffs Tod: Aubrey Plaza senkt Preis für ihr Anwesen

Aubrey Plaza (41) zieht einen Schlussstrich unter ein schmerzhaftes Kapitel und trennt sich von dem Haus, das sie einst mit ihrem Ehemann Jeff Baena (†47) teilte. Die Schauspielerin hat ihr Anwesen im noblen Viertel Los Feliz Oaks erneut auf den Markt gebracht – diesmal für fast fünf Millionen Euro, berichtet TMZ. Zuvor war die luxuriöse Immobilie bereits im vergangenen Jahr für etwa 5,5 Millionen Euro gelistet, dann kurz vor Weihnachten wieder zurückgezogen worden. Das Paar hatte die Villa im Oktober 2022 für vier Millionen Dollar gekauft. Vermittelt wird das Angebot von Makler Bryce Pennel von Douglas Elliman.

Das abgeschirmte Anwesen auf Doppellot bietet vier Schlafzimmer, sechs Badezimmer und jede Menge Rückzugsorte: einen eigenen Weinkeller, einen Pool, ein Dampfbad und sogar einen Screening Room für private Filmabende. Obwohl der Preis deutlich reduziert wurde, dürfte für die Schauspielerin am Ende noch ein Gewinn stehen. Tragischer Hintergrund: Jeff starb im Januar des vergangenen Jahres in dem Haus durch Suizid. Wie bereits berichtet wurde, waren Aubrey und der Regisseur zu diesem Zeitpunkt getrennt; die beiden hatten seit September 2024 eine Beziehungspause eingelegt. Die erneute Listung unterstreicht nun, dass Aubrey weiterziehen will – und das Kapitel Los Feliz Oaks hinter sich lässt.

Aubrey und Jeff führten eine langjährige Beziehung und arbeiteten auch beruflich eng zusammen. Bekannt für ihren trockenen Humor und ihr vielseitiges Spiel in Film und Fernsehen, hat Aubrey in den letzten Jahren nicht nur in der Schauspielerei, sondern auch als Produzentin auf sich aufmerksam gemacht. Jeff, der für Filme wie "Life After Beth" bekannt war, sprach in Interviews immer wieder über die kreative Verbindung und Unterstützung in ihrer Partnerschaft. Während Aubrey nun einen neuen Abschnitt in ihrem Leben beginnt, bleibt das Anwesen als stilles Zeugnis einer gemeinsamen und zugleich schwierigen Zeit in ihrem Leben zurück.

Getty Images Aubrey Plaza bei der Premiere von "Honey Don't!" in Cannes im Mai 2025

Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena beim Sundance Film Festival, Januar 2017