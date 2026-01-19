Finn Wolfhard begeistert mit "Stranger Things"-Cast bei SNL

Finn Wolfhard (23) stand am Samstagabend zum ersten Mal auf der legendären Saturday Night Live-Bühne in New York. Doch schon während seines Eröffnungsmonologs wurde der Stranger Things-Star unterbrochen. Unter dem tosenden Applaus des Publikums stürmten seine ehemaligen Co-Stars Caleb McLaughlin (24) und Gaten Matarazzo (23) die Bühne. Gemeinsam witzelten die drei über ihren Weg von Kinderstars zu erwachsenen Schauspielern, feierten ihre Wiedervereinigung und stießen gut gelaunt auf Finns große SNL-Premiere an. Musikalischer Stargast des Abends war Rapper A$AP Rocky (37), wie aus einem Bericht des People-Magazins hervorgeht.

Zu Beginn seines Monologs erklärte Finn, er sei "stolz, ein Mann zu sein" und präsentierte dem Publikum selbstbewusst die "neue, erwachsene" Version seiner selbst. SNL-Comedian Marcello Hernández reichte ihm dazu ein Glas Alkohol, das der Schauspieler jedoch gleich wieder ausspuckte, weil es ihm "zu scharf" war. Genau in diesem Moment, als er sagte, "Stranger Things ist vorbei, und ich bin kein Kind mehr", stürmten Caleb und Gaten auf die Bühne. "Und wir auch nicht!", rief Caleb, bevor sich die drei umarmten. "Wir sind keine Kinderstars, wir sind ehemalige Kinderstars", legte er nach. Gaten setzte noch einen drauf: "Und jedes Mal, wenn du 'ehemaliger Kinderstar' in einer Schlagzeile liest, kann das nur Gutes bedeuten."

Anschließend bedankte sich Finn sichtbar gerührt bei den Fans, die die Clique seit 2016 in der Netflix-Serie begleitet hatten. "Danke an alle, die uns haben aufwachsen sehen", sagte der Schauspieler, worauf Caleb sich trocken für all die Kommentare über "sich verändernde Gesichter und Körper" bedankte, die im Netz die Runde machten. Zum Abschluss zog Finn seine beiden Freunde noch einmal in eine Umarmung und sagte: "Auch wenn wir jetzt Männer sind, ihr werdet immer meine Jungs sein." Dann hoben die drei ihre Gläser, Gaten prostete ihm mit den Worten "Auf dich, dass du SNL moderierst!" zu, und Finn konterte: "Ja, und auf uns – Kinderstars ... die jetzt bereit sind, Erwachsenenfilme zu drehen." Abseits des Sketches gilt das Trio als eingeschworene Truppe, die seit ihren Teenagerjahren zusammen durch gemeinsame Drehs, Conventions und Pressereisen gegangen ist und sich bis heute immer wieder gegenseitig auf ihren Karrierewegen unterstützt.

Getty Images Finn Wolfhard bei PaleyLive’s "Stranger Things" – The Final Season Celebration im The Paley Museum in New York City

Imago Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin und Noah Schnapp in Berlin, 18.11.2025

Kevin Winter / Getty Images Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown und Caleb McLaughlin