Jack Black würdigt Regisseur Rob Reiner (†) in TV-Show

Jack Black (56) hat in der US-Show Late Night with Seth Meyers am 16. Dezember bewegende Worte für Rob Reiner (†78) gefunden. Der Schauspieler und Musiker nutzte seinen Auftritt in New York, um den wenige Tage zuvor in Los Angeles getöteten Regisseur zu ehren, der gemeinsam mit seiner Frau Michele in seinem Haus aufgefunden worden war. Vor Studiopublikum und TV-Zuschauern machte Jack deutlich, wie sehr ihn der Filmemacher geprägt hat – beruflich wie privat. "Ich möchte eigentlich über nichts anderes als Rob Reiner sprechen, weil er mich so unglaublich inspiriert hat", stellte der Hollywoodstar gleich zu Beginn klar und setzte dem Verstorbenen live im Fernsehen ein sehr persönliches Denkmal.

Jack erklärte, dass es seine Band Tenacious D ohne Robs Mockumentary-Klassiker "This Is Spinal Tap" nicht gäbe und auch sein Kinohit "School of Rock" ohne diesen Film nie entstanden wäre. "Er hat ein unglaubliches filmisches Werk geschaffen. Was für ein Genie! Ich wollte nur kurz einem der größten Vorbilder meines Lebens meine Anerkennung aussprechen und diesem ganz Großen meine Liebe senden. Er hat so viel Freude in mein Leben gebracht", sagte Jack bei Seth Meyers (51). Robs Karriere reichte von seinem Kultdebüt "This Is Spinal Tap" über "Stand By Me", "Harry und Sally" und "Misery" bis hin zu "Eine Frage der Ehre". Sein letzter Film "Spinal Tap II: The End Continues" erschien erst Anfang des Jahres mit einem Cameo von Paul McCartney (83).

Rob war nicht nur für sein Werk als Regisseur bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, Schauspieler in außergewöhnliche Rollen zu bringen. Kathy Bates (77), die in seinem Film "Misery" einen Oscar gewann, sprach mehrfach darüber, wie er ihr Leben und ihre Karriere geprägt hat. Der Abschiedston vieler Weggefährten verweist auf persönliche Verbindungen, die weit über gemeinsame Projekte hinausgingen. Viele Promis verurteilten scharf, dass Donald Trump (79) den gewaltsamen Tod des Regisseurs für einen persönlichen Angriff nutzte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rob Reiner, Jack Black

Getty Images Jack Black bei der Premiere von "School of Rock" in Hollywood, 2003

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014