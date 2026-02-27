Vom Host gescammt? Lola Weippert musste im Auto schlafen

Lola Weippert (29) erlebt auf ihrer Weltreise durch Neuseeland einen Albtraum. Die Moderatorin war über sechseinhalb Stunden zu ihrer gebuchten Airbnb-Unterkunft unterwegs, musste jedoch feststellen, dass sie den Vermieter nicht erreichen konnte. "Wir bleiben optimistisch und fahren jetzt die sechseinhalb Stunden zu unserem Airbnb in der Hoffnung, dass sich jemand meldet", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Doch als sie schließlich nach Mitternacht ankam, wurde ihre Hoffnung enttäuscht. Der Vermieter war nicht zu erreichen, und alle Hotels in der Umgebung hatten längst geschlossen.

Was dann folgte, war eine eiskalte Nacht im Auto. "Es hat alles zu, also wird unser Auto das Hotel. Wir haben keine Decken und nachts wird's richtig kalt – wird also eine richtig gute Nacht", berichtete Lola ihren Followern. Am nächsten Morgen meldete sich die Moderatorin sichtlich erschöpft zurück. Sie hatte kaum Schlaf bekommen und klagte über Rückenschmerzen. "Jetzt ist es 6:30 Uhr morgens und wir versuchen, ein Hotel zu finden, welches uns aus Mitleid schon in ein Zimmer lässt", schrieb sie verzweifelt. Zum Glück hatte Lola Erfolg und konnte kurz darauf erleichtert ihre neue Unterkunft präsentieren.

Doch der Schock der Autonacht sollte nicht der einzige Tiefschlag für die Moderatorin bleiben. Nur wenige Tage später musste Lola ihre Weltreise überraschend abbrechen. Ihren Fans erklärte sie am Wochenende sichtlich angefasst: "Ich weiß, viele von euch fragen. Es tut mir leid. Ich kann euch das nicht sagen. Es gibt Dinge, die ich nicht teilen kann. Das hat manchmal auch mit Verträgen zu tun." Damit machte sie deutlich, dass ein unerwartetes Ereignis sie nach Hause rief, sie aber keine Details mitteilen durfte. Für viele ihrer Follower stand die Frage im Raum, ob wohl eine Schwangerschaft hinter dem plötzlichen Reiseende stecken könnte. Doch Lola stellte daraufhin klar: "Aber schwanger bin ich auf jeden Fall nicht."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Februar 2026

Instagram / lolaweippert Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin