K-Pop-Gruppe TWICE erobert USA mit Auftritt bei Jimmy Fallon

In Südkorea gehört die Girlgroup TWICE zu den beliebtesten Musik-Acts. Obwohl die Mädels schon eine ganze Weile dabei sind, scheinen sie vor allem jetzt auch Übersee zu erobern. Im Januar starteten die K-Pop-Stars ihre Welttournee in Vancouver, mittlerweile sind sie in den USA und durften in Jimmy Fallons (51) Late-Night-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zu Gast sein. Mit bester Laune und passenden Outfits begeisterte die achtköpfige Gruppe, Berichten des Portals allkpop zufolge, das Publikum. Eine musikalische Performance durfte natürlich auch nicht fehlen: TWICE trat mit ihrem Hit "Strategy" auf. Der Ohrwurm ist aus dem Jahr 2024, und weil er sich aktuell auf dem Soundtrack des Netflix-Hits "KPop Demon Hunters" befindet, erfährt er eine Art Comeback.

"KPop Demon Hunters" hat sicherlich viel zur Popularität von TWICE beigetragen. Während Kenner bestens mit den Mädels vertraut sind, dürfte der Film auch Außenstehende ins Boot geholt haben. Neben "Strategy" steckt TWICE auch hinter dem Titel "Takedown" des fiktiven Trios Huntr/x. Die Member Jeongyeon, Jihyo und Chaeyoung haben den Track eingesungen und auch bereits auf den großen Bühnen performt. "Takedown" gehört auch jetzt zur Setlist der Welttournee und wird von den dreien solo performt. In den USA hielt der Song sich 20 Wochen auf Platz 21 der Charts, in Deutschland sogar auf Platz 14.

Die aktuell laufende Welttournee von TWICE ist bereits die sechste der Gruppe. Sie trägt den Titel "This Is For" und bringt die jungen Frauen auch nach Deutschland. Am 23. Mai werden sie in der Berliner Uber Arena und am 26. Mai in der LANXESS Arena in Köln auftreten. Wer noch Tickets haben will, wird es schwer haben, denn wie bei den meisten K-Pop-Konzerten waren die Eintrittskarten für die Konzerte in Europa schnell vergriffen. Für TWICE, die auch als Wegbereiterinnen ihrer Branche gelten, ist das sicherlich eine besondere Ehre. Aber dafür haben sie sich auch einiges einfallen lassen. Im Gepäck haben sie keine einfache Standard-Bühne, sondern eine 360-Grad-Bühne, die mittig in der Halle für ein besonderes Erlebnis sorgen wird.

Instagram / twicetagram TWICE bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Februar 2026

Instagram / m.by__sana Twice: Chaeyoung, Dahyun, Nayeon, Tzuyu, Mina (o.), Jeongyeon, Sana, Jihyo und Momo (u.)

Instagram / twicetagram Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu, Seoul, Dezember 24