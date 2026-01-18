Das hat sich Elle Fanning für 2026 vorgenommen

Elle Fanning (27) hat das Jahr 2026 mit einem klaren Vorsatz begonnen: präsenter im Moment zu leben und weniger über die Zukunft zu grübeln. Die Schauspielerin sprach bei den Palm Springs International Film Festival Film Awards mit dem Magazin People über ihr Ziel für das neue Jahr. "Ich bin eine große Träumerin, was gut ist, aber manchmal verliere ich mich zu sehr in Zukunftsvisionen", verriet sie. 2026 wolle sie versuchen, mehr im Augenblick zu bleiben. Für ihre Arbeit wurde Elle bei der Veranstaltung mit dem International Star Award ausgezeichnet, den sie für ihre Ensembleleistung im Film "Sentimental Value" erhielt. Der Streifen, der von der komplexen Beziehung einer Frau zu ihrem Vater handelt, hat den Berichten der Schauspielerin zufolge eine so starke Resonanz beim Publikum hervorgerufen, dass Zuschauer angeregt wurden, lange unterbrochene Kontakte wieder aufzunehmen.

Bei den Film Awards verriet Elle außerdem Details zu ihrer Rolle als Effie Trinket im kommenden Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Obwohl die Kostüme immer streng geheim gehalten werden, gestand sie lachend, dass auf ihrem Handy schon jetzt zahlreiche Selfies in den außergewöhnlichen Outfits zu finden seien. Als großer Fan des originalen "Hunger Games"-Franchises zeigte sich die Schauspielerin begeistert von der Möglichkeit, Teil dieser Welt zu sein: "Ich liebe die Filme. Sie sind sehr tröstlich für mich." Die Schauspielerin freue sich nun darauf, die Geschichte einer neuen Generation näherzubringen.

Neben ihrem erfolgreichen Berufsleben scheint auch Elles persönlicher Fokus auf dem Streben nach Balance und emotionalem Wachstum zu liegen. Die Entscheidung, präsenter zu sein und ihre Gedanken weniger kreisen zu lassen, knüpft perfekt an ihre Reflexionen aus den vergangenen Jahren an. Elle ist bekannt dafür, ihre Ziele mit viel Herzblut anzugehen. Privat wie auch beruflich hat sie immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, in ihrer Arbeit eine Balance zwischen emotionaler Authentizität und Spaß zu finden. Ihre Liebe zur Schauspielerei begann schon in jungen Jahren. Seither begeistert sie Publikum und Kritiker gleichermaßen mit ihren vielseitigen Rollen und ihrem strahlenden Auftreten. 2026 scheint für die talentierte Schauspielerin ein weiteres aufregendes Kapitel zu werden.

Getty Images Elle Fanning, Januar 2024

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin