Erste Oscar-Nominierung: Elle Fanning völlig überwältigt

Elle Fanning (27) hat einen großen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: eine Nominierung als "Beste Nebendarstellerin" bei den Oscars für ihre Rolle im Film "Sentimental Value". Nachdem die Nominierungen am 22. Januar bekannt gegeben wurden, teilte die Schauspielerin ihre emotionale Reaktion in einem Instagram-Post. Ein Screenshot eines FaceTime-Calls zeigt Elle mit Tränen in den Augen, während sie mit Regisseur Joachim Trier und dessen Frau Helle Bendixen Trier spricht. "Ist das real!?!?!?! Ist das ein Traum!?!?!?!", schrieb sie begeistert und fügte hinzu: "Ich kann nicht atmen. Ich bin absolut überwältigt." Ihre Familie, darunter ihre Mutter, Großmutter, Schwester und Tante, war bei ihr, um diesen unvergesslichen Moment mit ihr zu feiern.

Die herausragende Leistung von Elle in "Sentimental Value", einem Film, der die komplexen Beziehungen einer Frau zu ihrem Vater nach dem Verlust der Mutter darstellt, wurde von Kritikern hoch gelobt. Neben Elle sind auch Renate Reinsve und Stellan Skarsgård, ihre Co-Stars, für Oscars nominiert. Elle bedankte sich überschwänglich bei ihrer Filmfamilie. "Unter den schönen Frauen in dieser Kategorie genannt zu werden, ist für mich überwältigend", fügte sie hinzu. Ihren Post beendete sie mit einem fröhlichen "Skål!" in Richtung Norwegen. Die große Oscar-Nacht wird am Sonntag, den 15. März, stattfinden.

Gegenüber dem Magazin People nannte die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit in Filmen glänzt, die Arbeit an der Rolle "sehr meta". Sie verkörpert Rachel Kemp, einen großen amerikanischen Star, der ernster genommen werden will. "Es gab vieles, womit ich mich identifizieren konnte", erklärte Elle und lobte Joachim dafür, persönliche Erfahrungen der Schauspieler in den Film einfließen zu lassen. Sie beschrieb die Dreharbeiten als kathartisch – Rachel unterscheide sich zwar in einigen Punkten von ihr, doch manche Hürden kenne sie aus der eigenen Laufbahn.

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025

Instagram / ellefanning Elle Fanning in einem Videocall mit Joachim Trier und dessen Frau Helle Bendixen Trier

Instagram / ellefanning Elle Fanning, Schauspielerin