Dax befreundet mit Ex: Kristen Bell haderte mit Eifersucht

Laut einer Studie halten etwa 26 Prozent der Deutschen den Kontakt zu mindestens einem früheren Partner und pflegen eine Freundschaft. So auch Schauspieler Dax Shepard (50). Er gewährte in der neuen Dienstags-Folge seines beliebten Podcasts "Armchair Expert" überraschend persönliche Einblicke in sein Liebesleben: "Ich bin mit fast allen meinen Ex-Partnerinnen befreundet." Ein Gespräch mit seiner Ex-Partnerin Briegh Morrison veranlasste ihn, über die Anfänge seiner Beziehung mit seiner Frau Kristen Bell (45) zu sprechen. Dax erinnerte sich daran, dass Briegh in den ersten Monaten seiner neuen Beziehung noch häufig zu Besuch war. Kristen, die seit 2013 mit dem "Idiocracy"-Star verheiratet ist, hatte anfangs mit dieser besonderen Dynamik zu kämpfen. "Das ist wirklich verrückt. Ich bin mit keinem meiner Ex-Freunde befreundet", gestand sie während des Gesprächs.

Die sozial engagierte Kristen lernte jedoch, die enge Freundschaft ihres Mannes mit seiner Ex-Partnerin zu akzeptieren. Dax beschrieb, dass sich seine Frau mittlerweile "super wohlfühle" mit der Situation und keinerlei Probleme mehr damit habe. Briegh sprach laut OK! Magazin offen über die Herausforderungen nach ihrer Trennung und gab zu, dass sie einst fest überzeugt war, mit dem Regisseur eine gemeinsame Zukunft und Kinder zu haben. Für Dax war die Zeit nach der Trennung emotional bewegend, da er befürchtete, nie wieder eine so starke Verbindung zu jemandem aufzubauen: "Die Trennung war zu bewältigen, aber ich muss sagen, dass ich eine Zeit lang dachte: 'Nun, ich werde nie wieder jemanden auf diese Weise lieben'." Letztlich haben beide jedoch ihren Frieden mit der Vergangenheit gemacht, und Briegh betonte stets, dass sie Kristen Bell keinesfalls respektlos gegenübertreten wollte.

Dax Shepard und Kristen Bell, die sich 2007 bei einer Dinnerparty kennenlernten und heute zwei gemeinsame Töchter haben, sind bekannt für ihre offene Art, auch über schwierige Themen in ihrer Beziehung zu sprechen. Erst kürzlich sprach die "Nobody Wants This"-Darstellerin – im Beisein ihres Mannes – über ihren Wunsch, sie hätte vor ihrer Ehe mehr sexuelle Erfahrungen gemacht. Der Schauspieler hob nun im aktuellen Podcast hervor, wie sehr er Kristen und Briegh für ihre Fähigkeit bewundere, offen für verschiedene Perspektiven zu sein. "Ihr seid beide sehr flexibel und in der Lage, andere Meinungen zu hören und zu reflektieren", lobte er. "Für mich ist das eine unverzichtbare Eigenschaft." Diese Offenheit scheint mit ein Grund für den fortbestehenden Erfolg der Ehe zwischen den beiden Hollywood-Stars zu sein, die immer wieder durch ihre humorvolle und ehrliche Art beeindrucken.

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke

