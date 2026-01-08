Dax Shepard macht ungewöhnliches Angebot an seine Tochter

Dax Shepard (51) sorgt mit einem ungewöhnlichen Versprechen für Gesprächsstoff: Der Schauspieler und Podcast-Host erzählte in der Folge seines Podcasts "Armchair Expert" vom Montag, dass seine jüngere Tochter Delta ihm voller Vorfreude gesagt habe, sie könne es "kaum erwarten", eines Tages ein Baby zu bekommen. Die Unterhaltung fand zu Hause in Los Angeles statt, mit Ehefrau Kristen Bell (45) im Familienhintergrund und Schwester Lincoln als weiterer Fixpunkt im familiären Alltag. Dax, der nach eigenen Worten keinesfalls wertend reagieren wollte, bot Delta an, ihr mit 18 das Einfrieren ihrer Eizellen zu finanzieren – ein Angebot, das die begeisterte Tierchen-Sammlerin, deren Kuscheltiere laut Dax einen beachtlichen Teil des Familiengepäcks ausmachen, gleichermaßen überraschte und zum Widerspruch reizte.

Im Podcast schilderte Dax, wie das Gespräch ins Rollen kam: Er habe Delta gefragt, ob sie schon mit 18 Mutter werden wolle, nur um keinerlei Druck aufzubauen. Als sie verneinte, schätzte er ihr mögliches Wunschalter eher zwischen 35 und 45 – und bot prompt an: "Wenn du willst, frieren wir deine Eizellen ein, wenn du 18 bist. Ich zahle das." Gleichzeitig betonte er, dass dieses Angebot ein Privileg sei, das viele nicht hätten. Delta hielt die von ihm genannten Altersrahmen dagegen für "verrückt" und "viel zu alt" und visierte lieber die Mittzwanziger an. Bereits im März des vergangenen Jahres hatte Dax im Podcast eine ähnliche Unterhaltung nacherzählt, als Delta ihm Sabrina Carpenters (26) Song "Juno" erklärte und die Geschichte eines schwangeren Mädchens thematisierte. Auf Dax’ Einwurf: "Das ist ein bisschen fies", konterte sie damals: "Was ist fies daran, mit jemandem ein Baby haben zu wollen?", wie er berichtete.

Abseits solcher Grundsatzgespräche zeigt sich bei der Familie oft der ganz normale Trubel. Delta, die ihre Kuscheltiere fast wie eine kleine Reise-Entourage behandelt, gilt im Haus als fürsorglich und organisiert, während Lincoln als große Schwester häufig mitmischt, wenn neue Themen diskutiert werden. Dax und Kristen, die ihre Privatsphäre üblicherweise schützen, gewähren in "Armchair Expert" immer wieder kurze Einblicke in ihren Familienalltag – meist humorvoll, selten pathetisch. Dass Vater und Tochter so offen über Zukunftspläne reden, ist dort kein Ausnahmefall, sondern Teil einer Dynamik, in der Fragen zu Beziehungen, Verantwortung und Timing ihren Platz finden und an Küchentischen genauso geführt werden wie vor Mikrofonen.

Getty Images Dax Shepard in Las Vegas, 2015

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke