Abigail Spencer über das Liebesdreieck bei "Best Medicine"

Abigail Spencer (44) gewährt einen Blick hinter die Kulissen von "Best Medicine" – und der hat es in sich: Ihre Figur Louisa steckt in einem Liebesdreieck zwischen Josh Charles (54) als Dr. Martin Best und Josh Segarra (39) fest, wie die Schauspielerin bei einem Set-Besuch gegenüber Us Weekly verriet. Die Fox-Serie läuft dienstags um 20 Uhr ET und spielt in dem Ostküsten-Fischerort Port Wenn, wohin Martin aus Boston zieht. Louisa, die beliebte Lehrerin des Ortes, hat gerade ihre langjährige Verlobung mit dem Sheriff gelöst – nach acht gemeinsamen Jahren. Genau dort nimmt das Gefühlschaos Fahrt auf, denn das enge Leben in der Kleinstadt lässt niemandem viel Raum, sich aus dem Weg zu gehen.

Abigail Spencer schwärmt von der fein abgestimmten Erzählweise und betont die Unterschiede zur britischen Vorlage "Doc Martin". "So viel davon steckt im Kalibrieren des Schreibens. Ich denke, [Executive Producer] Liz Tuccillo macht einen großartigen Job", sagte sie Us Weekly. Anders als beim Original sei die Dreiecks-Dynamik ein zentraler Motor, aber behutsam aufgebaut: "Es ist viel breiter gefächert." Selbst kleine Momente würden genau geplant sein – etwa, wann Louisa in der Anrede vom formellen "Dr. Best" zum vertraulichen "Martin" wechselt. Gleichzeitig steht Louisa beruflich vor einem Wendepunkt: "Es gibt eine große Enthüllung, dass Louisa befördert wird – möglicherweise", teasert die Schauspielerin. Das bringe süße und bittere Noten zugleich, ganz so, wie Beziehungen und Dorfleben eben funktionieren: nah beieinander, voller Wärme, aber auch voller Reibung.

Abigail beschreibt Louisa als jemanden, der immer nach den Regeln gelebt hat – bis jetzt. Die Lehrerin rüttelt an alten Gewohnheiten, bleibt dem Sheriff als beste Freundin verbunden, auch wenn es romantisch nicht passt. "Sie lieben einander und sind wie zwei Erbsen in einer Schote. Aber sie können romantisch einfach nicht die richtige Paarung sein", so Abigail zu Us Weekly. Der Ort begleitet sie in dieser Übergangsphase: Man begegnet sich überall, teilt Feste, Sorgen und Flüstereien. Zwischen Staffellauf auf dem Schulhof, Lehrerzimmer-Tratsch und unvermeidlichen Treffen auf der Hafenpromenade zeichnet "Best Medicine" ein Bild von Nähe, in dem jeder Schritt von Louisa – ob Herzklopfen oder Karriere – sofort Wellen schlägt. Genau diese Nuancen, sagt die Schauspielerin, seien ständig "top of mind" – und machen den Reiz der Serie aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abigail Spencer bei einer Presse-Tour in Beverly Hills im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Charles, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Abigail Spencer im Oktober 2021