Josh Charles (54) hat in einem Interview offen darüber gesprochen, wie es war, Ende der 80er-Jahre mit Robin Williams (†63) am Set von "Der Club der toten Dichter" zu stehen. In der Talkshow The View erinnerte er sich an die Dreharbeiten zum Film, als er als junger Schauspieler neben dem bereits weltberühmten Komiker vor der Kamera stand. Robin spielte damals den charismatischen Englischlehrer John Keating an einem Elite-Internat und arbeitete eng mit den Nachwuchsdarstellern zusammen. Josh beschrieb die gemeinsame Zeit als "unglaubliche Erfahrung" und schwärmte davon, wie respektvoll und herzlich der Hollywoodstar mit dem jungen Ensemble umging.

Nicht nur die Dreharbeiten schweißten die beiden Schauspieler zusammen, sondern auch ihre gemeinsame Leidenschaft für Comedy. Josh, ein großer Fan von Richard Pryor, mimte dessen berühmte Sketche nach und brachte Robin damit schnell zum Lachen. Trotz Robins Humor bemerkte Josh aber auch die Belastung, die der frühe Ruhm des berühmten Schauspielers mit sich brachte. "Man konnte den Menschen hinter all dem Humor sehen und auch den Tribut, den das schon in diesem jungen Alter von ihm gefordert hat", erzählte er im Interview. Robin beging 2014 tragischerweise Suizid. Jahre nach den Dreharbeiten erweist Josh dem Film und auch seiner Erinnerung an seinen Co-Star eine weitere Ehre. Zusammen mit seinem ehemaligen Filmkollegen Ethan Hawke (55) war er Teil von Taylor Swifts (36) Musikvideo zum Song "Fortnight". Hier schlüpften die beiden in die Rollen von Wissenschaftlern, die Swift in einer skurrilen Laborszene unter die Lupe nahmen.

"Der Club der toten Dichter" bleibt für Josh ein Werk, das ihn bis heute mit anderen verbindet und dessen Wirkung ihn immer wieder überrascht. Noch jüngere Generationen entdecken den Film dank Projekten wie dem Musikvideo neu, was Josh als eine "einzigartige Erfahrung" bezeichnet. Robin hingegen wird von Millionen Menschen nicht nur für seine herausragenden Leistungen als Schauspieler, sondern auch für seine Herzlichkeit und seinen Humor unvergessen bleiben.

Getty Images Josh Charles, Schauspieler

Imago Robin Williams als John Keating in "Der Club der toten Dichter" (1989)

Getty Images Schauspieler Robin Williams im Jahr 2006

