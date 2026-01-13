Bei "Wer wird Millionär?" jagt eine Panne die nächste

Es sollte der große Auftritt von Axel Wolf werden, doch in der ersten regulären Wer wird Millionär?-Folge des Jahres 2026 lief fast nichts nach Plan. Der Softwareentwickler aus Winterbach in Baden-Württemberg marschierte am Montagabend seelenruhig auf den Moderatorensessel zu und setzte sich auf Günther Jauchs (69) Platz, während das Studiopublikum vor Lachen tobte. "Was versprechen Sie sich persönlich von dem Perspektivwechsel, den Sie jetzt bei 'Wer wird Millionär?' eingenommen haben?", fragte Günther trocken. Während Axel begriff, dass er auf dem falschen Stuhl saß, begann für den Moderator selbst eine wahre Pannenserie – vom herunterfallenden Mikrofon bis zu einem völlig verpatzten Telefonjoker, wie ntv berichtet.

Schon vorher hatte die Technik den Abend ins Wanken gebracht: Gleich zu Beginn musste eine Stimme aus dem Off Günther darauf hinweisen, dass sein Ansteckmikrofon vom Revers gerutscht war. "Was ist heute hier los?", murmelte der Moderator, ohne zu ahnen, dass dies nur der Anfang war. Als Axel später den Zusatzjoker aus dem Publikum zog, fehlte zunächst das Mikrofon, weil es noch bei der Zuschauerin von der vorherigen Kandidatin lag. "Ich mache das, ich muss ja alles machen hier", stöhnte der Moderator laut Teleschau, als er selbst durchs Studio stapfte – nur um festzustellen, dass inzwischen gleich mehrere Mikrofone verteilt worden waren.

Den Höhepunkt der Verwirrung lieferte der 8.000-Euro-Telefonjoker: Auf die Frage, wohin Trainer Carlo Ancelotti im Sommer von Real Madrid gewechselt war, las Günther aus Versehen die Antworten selbst vor, statt dem Kandidaten ein Zeichen zu geben. "Jetzt habe ich es vorgelesen!", rief er entsetzt, brach das Gespräch mit den Worten "Ich rufe Sie nochmal an!" ab und startete einen zweiten Versuch. Doch diesmal streikte die Leitung, schluckte gleich zweimal die Antwort, bis schließlich kurz vor Ende ein deutliches "Brasilien!" durchkam. Axel vertraute dem Kumpel am anderen Ende der Leitung, loggte richtig ein und sicherte sich später 16.000 Euro. Günther, für seinen Humor und seine Gelassenheit bekannt, nahm die Pannenserie mit viel Witz und ein wenig Selbstironie. "Werde ich alt?", fragte sich der Moderator laut. Das Publikum lachte über die Pannen, zumal es nicht das erste Mal war, dass in der Show etwas schiefging.

RTL / Stefan Gregorowius Kandidat Alex Wolf nahm bei "Wer wird Millionär?"-Studio auf Günther Jauchs Stuhl Platz

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"