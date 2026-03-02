Ziel erneut erhöht: So viel Geld sammelt Eric Danes Familie

Nach dem Tod von Eric Dane (†53) läuft weiterhin eine Spendenaktion für seine beiden Töchter. Freunde der Familie haben das Ziel der GoFundMe-Kampagne nun erneut angehoben – von zuvor umgerechnet 420.000 Euro auf jetzt 500.000 Dollar, was etwa 427.000 Euro entspricht. Bereits über 406.000 Euro [Stand: 2. März 2026, 21:20 Uhr] sind zusammengekommen. Das Geld soll Billie und Georgia, den beiden Teenagertöchtern des verstorbenen Schauspielers, langfristige Stabilität bieten. Die Spendenaktion war kurz nach Erics Tod ins Leben gerufen worden, zunächst lag das Ziel bei umgerechnet 210.000 Euro, bevor es vor einer Woche verdoppelt wurde.

In der Beschreibung der Kampagne heißt es: "Mit tiefer Traurigkeit teilen wir den Verlust von Eric Dane nach einem hart erkämpften Kampf gegen ALS. Er hinterlässt seine hingebungsvolle Ehefrau Rebecca und seine beiden Teenagertöchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren." Weiter wird erklärt, dass Eric nach seiner Diagnose zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für die ALS-Community wurde und seine Stimme nutzte, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. "Selbst als seine eigene Gesundheit sich verschlechterte, blieb er zutiefst engagiert, anderen zu helfen, die mit derselben verheerenden Krankheit konfrontiert sind", heißt es in dem Text. Abschließend bedanken sich die Initiatoren: "Jeder Beitrag, egal wie groß, wird helfen, Stabilität in dieser unglaublich schwierigen Zeit und in der Zukunft für Erics wundervolle Töchter zu schaffen."

Nun sind erstmals Details zu den Umständen von Erics Tod bekannt geworden. Laut Sterbeurkunde, die dem Magazin People vorlag, starb der beliebte Grey's Anatomy-Star an Atemversagen. Zugrunde lag seiner Erkrankung die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), an deren Folgen er am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstorben war. Die offizielle Bestätigung der Todesursache hatte weltweit für Betroffenheit gesorgt und noch einmal deutlich gemacht, gegen welch schwere Krankheit der Schauspieler zuletzt gekämpft hatte. ALS ist eine unheilbare neurodegenerative Krankheit, die das Nervensystem angreift und zu fortschreitender Lähmung der Muskulatur führt. Vor allem der Verlust der Kontrolle über die Atemmuskulatur macht diese Diagnose so dramatisch.

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia

Getty Images Eric Dane im April 2022