Cora Schumacher sorgt mit Instagram-Geste für Stirnrunzeln

Cora Schumacher (48) sorgt nun nach einer längeren Pause wieder für Aufsehen auf Instagram. In ihrer Story zeigt die 48-Jährige ihren tätowierten Arm, an dem ein Blutdruckmessgerät mit einem Normalwert von 126 zu 86 angebracht ist. Doch der eigentliche Hingucker ist ihr ausgestreckter Mittelfinger, der sich gegen eine Tafel im Hintergrund richtet. Dazu wählt sie den passenden Soundtrack "Under Pressure" von Queen und scherzt: "Therapeut nennt es Meditation. Ich nenne es manuelle Druckfreigabe."

Die vergangenen Jahre waren für die Reality-TV-Persönlichkeit alles andere als einfach. Nach einer ADHS-Diagnose und erheblichem Stress sprach sie zuletzt offen über ihre psychische Gesundheit und die Herausforderungen, die sie bewältigen musste. Laut oe24 kämpfte sie zudem mit Burnout-Symptomen und Anfeindungen im Netz. Indem sie offen über ihre Probleme spricht, hat Cora Schumacher jedoch nicht an Ansehen verloren – im Gegenteil: Sie zeigt Stärke, Verletzlichkeit und Mut zugleich.

Privat blieb es turbulent – auch wegen der Diskussionen rund um Ex-Mann Ralf Schumacher (50) und dessen neues Liebesglück. Die Ehe mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten, die 2015 geschieden wurde, brachte den gemeinsamen Sohn David hervor, der inzwischen selbst erfolgreich im Motorsport aktiv ist. Nach all ihren persönlichen Herausforderungen zog sich Cora aus den sozialen Medien zurück und suchte professionelle Hilfe. Der Schritt in eine Therapie gab ihr offenbar neuen Raum, feste Routinen und Zeit für sich. Mit ihrem neuen Posting zeigt Cora Schumacher, dass sie sich ihren Humor bis heute bewahrt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrer Hündin

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024