Darauf will Serkan Yavuz in zukünftiger Beziehung Wert legen

In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" spricht Serkan Yavuz (32) über für ihn wichtige psychologische Erkenntnisse. Eine große Rolle spielen dabei Beziehungsmuster, die er für sich zukünftig aktiv verändern möchte. Konkret geht es darum, dass er wohl ein neues Verständnis dafür erlangt hat, wie wichtig es ist, sich in einer Partnerschaft im Alltag aktiv Zeit zu zweit zu nehmen. "Nur weil man Kinder kriegt, heißt das nicht, dass dein Leben vorbei ist. Man darf sich auch die Zeit nehmen, dass man mal jedes zweite Wochenende zusammen rausgeht und die Seele baumeln lässt. Dann ist mal Oma-Opa-Tag für die Kinder und man schafft mal wieder Momente mit dem Partner", sagt er.

Serkan betont dabei, dass es nicht darum gehe, was man unternimmt, sondern dass man etwas unternimmt – sei es, das Hobby des Partners mitzuerleben, gemeinsam neue Hobbys zu schaffen oder nur regelmäßig kleine Aktivitäten miteinander zu unternehmen. Damit schaffe man Erinnerungen, die langfristig im Kopf bleiben. Und genau das habe er sich für die Zukunft vorgenommen: "Ich will das wieder machen. Ich will jegliche Situationen mit meiner zukünftigen Partnerin nutzen und so etwas wieder aufleben lassen. Zweisamkeit, das ist so wichtig. Alltag vergessen und banale Dinge machen, ist sehr wichtig."

Inzwischen scheint festzustehen, dass, wenn der 32-Jährige von einer zukünftigen Partnerin spricht, damit eine neue Frau und nicht mehr seine Ex Samira Yavuz (32) gemeint ist. Nach ihrem Beziehungsaus kämpfte der Realitystar noch lange um ihre Ehe – mittlerweile hat er aber offiziell damit abgeschlossen und eingesehen, dass es wohl nicht zu einem Liebes-Comeback kommen wird. "Das ist für mich abgeschlossen. Es ist besser so. Wir sind gute Eltern, und das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können", reflektierte er bereits im vergangenen November zu Gast in Sam Dylans (34) Show "Iconic Drama".

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Januar 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025